sport

Российские перспективы в лагере разработчиков Buffalo Sabers

8 июля, 2023
Boleslava Sokolova

Буффало, Нью-Йорк — Лагерь развития закончился, Баффало Сэйбер Вне льда до начала турнира Prospects Challenge в сентябре. Когда мы говорим о ярких молодых перспективах «Сейбрз», мы сразу же начинаем говорить о Джерри Куличе, Мэтте Савое, Заке Бенсоне, Исааке Розене, Ноа Остлунде и Райане Джонсоне. Все шесть игроков выбираются в первом раунде и даже не играли с Мечом.

Такие молодые игроки, как Расмус Дален, Оуэн Бауэр, Дилан Казинс, Джек Куинн, Джей Джей Петерка, Пейтон Кребс, Око-Пекка Локонен и Девон Леви, уже работают в большом клубе, но, похоже, помимо этих игроков есть и хорошие молодые таланты.

Баффало задрафтовал шестерых россиян на драфтах 2021 и 2022. В прошлом сезоне мы впервые увидели одного из них в лице Александра Киссакова. Он талантливый, но молодой парень, которому нужно набраться сил, чтобы играть в НХЛ. Вы даже можете увидеть его в этом лагере, он не может конкурировать в боях, но если выставить его на открытом льду, он очень креативен в нападении. Один год в Рочестере должен помочь ему стать лучше в этом году.

Виктор Нюшев и Никита Новиков приехали в Буффало впервые. Неучев — вингер с большим ударом, и он показал, почему «Сейбрз» выбрали его в третьем раунде. В матче 3 на 3 против игроков его возраста он, казалось, был на шаг впереди. Новиков продержался до шестого раунда драфта 2021 года, и люди, ранние результаты говорят, что этот парень — игрок. Он уже 6 футов 3 дюйма и 207 фунтов и любит использовать свой размер в своих интересах.

Кроме того, у защитника, похоже, отличные навыки катания и паса, и он делает несколько хороших ходов против соперника. Нам все равно придется увидеть его в 5-на-5, чтобы увидеть, есть ли у него полный пакет, но свяжите себя фанатами Амеркса, я думаю, на этого парня будет интересно посмотреть.

READ  Украинский «Шахтер» ведет с ФИФА дело о трансферном рынке на 42 миллиона долларов

Вам может быть интересно, почему он продержался до шестого раунда? Был большой вопрос, сможете ли вы взять его с собой в Северную Америку. Очень немногие игроки, выбранные на драфте в шестом раунде, когда-либо играли в НХЛ, поэтому «Сэйбрз» знали, что выбирают талантов во втором или третьем раунде драфта, так почему бы не рискнуть? Баффало определенно подписал с ним контракт, и я думаю, что однажды он будет играть в НХЛ.

Стивен Сардарян находился в лагере и в одном из матчей забил победный гол в серии пенальти. Он пошел другим путем, чем другие российские игроки. Он провел один сезон в USHL, а в прошлом году играл за Университет Нью-Гэмпшира. Он не выставил больших цифр, но «Сэйбрз» ждут еще большего второго сезона.

Всеволод Комаров — защитник, которого не было в лагере, потому что его команда Quebec Remparts только что выиграла Мемориальный кубок. Он провел два сезона в Квебеке с Патриком Роем в качестве тренера, еще одним старшим защитником, который был в тренировочном лагере в прошлом году и будет в этом году.

Единственный россиянин, который там еще играет, — это Прохор Полтапов во втором туре 2021 года. Это тот, кто мог бы играть где угодно в вашем составе. Он не будет отличным бомбардиром, но кажется, что он всегда в гуще событий и, если представится шанс, может забить шайбу в ворота. Его действующий контракт с КХЛ позволяет ему оставаться там на протяжении всего сезона 2024/25. Полтапову 20 лет.

Тайсон Кьюсак выбран в седьмом раунде, и в этом году в плей-офф Кубка Колдера с «Рочестером» он показал нам, что у него есть все, что нужно, чтобы стать игроком НХЛ. Он именно тот игрок, который вам нужен на льду, когда вы защищаете лидерство в последние минуты игры. Он блокирует броски, его драйв никогда не останавливается, когда дело доходит до агрессивного обращения с шайбой, и он отличный убийца пенальти. Я был бы очень удивлен, если бы его не было в НХЛ через два года. Любой чемпионской команде нужны такие игроки, как Кьюсак.

READ  Свитолина пережила атаку Кирсти, Святек дошел до четвертого раунда Индиан-Уэллса | новости тенниса

Поскольку Джек Куинн получил травму и выбыл из строя в начале сезона, не удивляйтесь, если выбор в шестом раунде станет тем, что сделает команду. Лукас Роск был лучшим бомбардиром «Рочестера» в прошлом году и является отличным двусторонним игроком. Он хорошо показал себя в двух своих матчах в НХЛ в этом сезоне, забив гол и отдав голевую передачу. В 14 играх плей-офф с Америкой он забил пять голов и семь результативных передач, набрав 12 очков.

Кулич и Савойя не выглядят готовыми прыгнуть в НХЛ, но я думаю, что Роусек-старший готов.

В турнире 3 на 3 сыграли некоторые менее атакующие игроки, особенно Джейк Ричард, который в этом сезоне будет играть за UConn, и Джоэл Раткович-Берндсон, который в этом году играл в трех разных командах Швеции. Мне очень интересно посмотреть, куда пойдет развитие этих двух.

Человек, которого Адамс пытался вернуть в первом раунде, Антон Уолберг показал, почему в этом лагере. У него отличная досягаемость, он сделал несколько приятных ходов паре защитников в игре 3 на 3, он жестко борется и имеет действительно хороший размер. Встреча с ним на этой неделе показала мне, почему Кибер так много думает о нем.

Эти ребята, о которых еще мало что подумали и только что выдвинули одну и ту же идею, просто не хватило места для всех этих парней. Вот почему Кевин Адамс должен начать переключать свое внимание на следующий этап, где он сможет использовать этих игроков в качестве валюты в сделках, чтобы сделать эту команду еще лучше. Конечно, не все из этих игроков выживут, некоторые из них, как вы думаете, никогда не сработают. Следующие несколько лет будут интересными.

READ  Советник Байдена заявил, что США настаивают на освобождении журналиста, который провел 100 дней в российской тюрьме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *