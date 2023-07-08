Российские перспективы в лагере разработчиков Buffalo Sabers

Буффало, Нью-Йорк — Лагерь развития закончился, Баффало Сэйбер Вне льда до начала турнира Prospects Challenge в сентябре. Когда мы говорим о ярких молодых перспективах «Сейбрз», мы сразу же начинаем говорить о Джерри Куличе, Мэтте Савое, Заке Бенсоне, Исааке Розене, Ноа Остлунде и Райане Джонсоне. Все шесть игроков выбираются в первом раунде и даже не играли с Мечом.

Такие молодые игроки, как Расмус Дален, Оуэн Бауэр, Дилан Казинс, Джек Куинн, Джей Джей Петерка, Пейтон Кребс, Око-Пекка Локонен и Девон Леви, уже работают в большом клубе, но, похоже, помимо этих игроков есть и хорошие молодые таланты.

Баффало задрафтовал шестерых россиян на драфтах 2021 и 2022. В прошлом сезоне мы впервые увидели одного из них в лице Александра Киссакова. Он талантливый, но молодой парень, которому нужно набраться сил, чтобы играть в НХЛ. Вы даже можете увидеть его в этом лагере, он не может конкурировать в боях, но если выставить его на открытом льду, он очень креативен в нападении. Один год в Рочестере должен помочь ему стать лучше в этом году.

Виктор Нюшев и Никита Новиков приехали в Буффало впервые. Неучев — вингер с большим ударом, и он показал, почему «Сейбрз» выбрали его в третьем раунде. В матче 3 на 3 против игроков его возраста он, казалось, был на шаг впереди. Новиков продержался до шестого раунда драфта 2021 года, и люди, ранние результаты говорят, что этот парень — игрок. Он уже 6 футов 3 дюйма и 207 фунтов и любит использовать свой размер в своих интересах.

Кроме того, у защитника, похоже, отличные навыки катания и паса, и он делает несколько хороших ходов против соперника. Нам все равно придется увидеть его в 5-на-5, чтобы увидеть, есть ли у него полный пакет, но свяжите себя фанатами Амеркса, я думаю, на этого парня будет интересно посмотреть.

Вам может быть интересно, почему он продержался до шестого раунда? Был большой вопрос, сможете ли вы взять его с собой в Северную Америку. Очень немногие игроки, выбранные на драфте в шестом раунде, когда-либо играли в НХЛ, поэтому «Сэйбрз» знали, что выбирают талантов во втором или третьем раунде драфта, так почему бы не рискнуть? Баффало определенно подписал с ним контракт, и я думаю, что однажды он будет играть в НХЛ.

Стивен Сардарян находился в лагере и в одном из матчей забил победный гол в серии пенальти. Он пошел другим путем, чем другие российские игроки. Он провел один сезон в USHL, а в прошлом году играл за Университет Нью-Гэмпшира. Он не выставил больших цифр, но «Сэйбрз» ждут еще большего второго сезона.

Всеволод Комаров — защитник, которого не было в лагере, потому что его команда Quebec Remparts только что выиграла Мемориальный кубок. Он провел два сезона в Квебеке с Патриком Роем в качестве тренера, еще одним старшим защитником, который был в тренировочном лагере в прошлом году и будет в этом году.

Единственный россиянин, который там еще играет, — это Прохор Полтапов во втором туре 2021 года. Это тот, кто мог бы играть где угодно в вашем составе. Он не будет отличным бомбардиром, но кажется, что он всегда в гуще событий и, если представится шанс, может забить шайбу в ворота. Его действующий контракт с КХЛ позволяет ему оставаться там на протяжении всего сезона 2024/25. Полтапову 20 лет.

Тайсон Кьюсак выбран в седьмом раунде, и в этом году в плей-офф Кубка Колдера с «Рочестером» он показал нам, что у него есть все, что нужно, чтобы стать игроком НХЛ. Он именно тот игрок, который вам нужен на льду, когда вы защищаете лидерство в последние минуты игры. Он блокирует броски, его драйв никогда не останавливается, когда дело доходит до агрессивного обращения с шайбой, и он отличный убийца пенальти. Я был бы очень удивлен, если бы его не было в НХЛ через два года. Любой чемпионской команде нужны такие игроки, как Кьюсак.

Поскольку Джек Куинн получил травму и выбыл из строя в начале сезона, не удивляйтесь, если выбор в шестом раунде станет тем, что сделает команду. Лукас Роск был лучшим бомбардиром «Рочестера» в прошлом году и является отличным двусторонним игроком. Он хорошо показал себя в двух своих матчах в НХЛ в этом сезоне, забив гол и отдав голевую передачу. В 14 играх плей-офф с Америкой он забил пять голов и семь результативных передач, набрав 12 очков.

Кулич и Савойя не выглядят готовыми прыгнуть в НХЛ, но я думаю, что Роусек-старший готов.

В турнире 3 на 3 сыграли некоторые менее атакующие игроки, особенно Джейк Ричард, который в этом сезоне будет играть за UConn, и Джоэл Раткович-Берндсон, который в этом году играл в трех разных командах Швеции. Мне очень интересно посмотреть, куда пойдет развитие этих двух.

Человек, которого Адамс пытался вернуть в первом раунде, Антон Уолберг показал, почему в этом лагере. У него отличная досягаемость, он сделал несколько приятных ходов паре защитников в игре 3 на 3, он жестко борется и имеет действительно хороший размер. Встреча с ним на этой неделе показала мне, почему Кибер так много думает о нем.

Эти ребята, о которых еще мало что подумали и только что выдвинули одну и ту же идею, просто не хватило места для всех этих парней. Вот почему Кевин Адамс должен начать переключать свое внимание на следующий этап, где он сможет использовать этих игроков в качестве валюты в сделках, чтобы сделать эту команду еще лучше. Конечно, не все из этих игроков выживут, некоторые из них, как вы думаете, никогда не сработают. Следующие несколько лет будут интересными.