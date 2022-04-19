Президент России Владимир Путин. (Изображение: МИХАИЛ КЛИМЕНТЬЕВ через Getty Images)

Президент России Владимир Путин. (Изображение: МИХАИЛ КЛИМЕНТЬЕВ через Getty Images)

Некоторый Русский Высокопоставленные сотрудники службы безопасности Великобритании сообщили сегодня, что солдаты и даже целые подразделения «отказываются воевать» в Украине.

Борис Джонсон Кабинет министров получил обновленную информацию от высокопоставленного представителя национальной безопасности во вторник утром.

Чиновник предупредил, что следующая фаза войны, скорее всего, будет «борьбой на истощение», которая может длиться «несколько месяцев».

Говорили также, что президент России Президент России Владимир Путин Он сосредоточил свое внимание на Донбассе.

В обзоре замечаний чиновника пресс-секретарь премьер-министра сказал: «Есть некоторые признаки того, что Россия не извлекла уроков из прошлых неудач на севере Украины, и есть свидетельства приверженности сил воевать по частям.

«Постоянно поступали сообщения о плохом моральном состоянии русских, причем некоторые солдаты и даже подразделения отказывались сражаться».

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Джонсон также проинформировал свою команду о последних событиях в Украине.

Его представитель добавил:[Johnson] Он сказал, что положение Украины остается шатким, поскольку Путин возмущен поражениями, но полон решимости требовать какой-то победы, невзирая на человеческие жертвы.

Далее Джонсон сказал, что усиление глобальной поддержки Украины «важнее, чем когда-либо».

Планируется, что он поговорит с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами о дополнительной поддержке, которая может быть предоставлена, включая дополнительные санкции.

Российские войска атакуют украинские позиции вдоль 300-километровой линии фронта в восточной части Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что началось долгожданное наступление России на востоке.

Эта статья изначально появилась HuffPost Великобритания Оно было обновлено.

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