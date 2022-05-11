Российские полеты увеличиваются, министр обороны Великобритании встретится с Остином, поскольку деньги на помощь Украине сокращаются

10 мая Россия совершила более 300 боевых вылетов, обстреляв объекты в Донбассе, городах Мариуполь и Одесса, когда война приблизилась к территории России. Тем временем министр обороны Великобритании Бен Уоллес готовился к встрече с министром обороны Ллойдом Дж. Остином III в Пентагоне.

По словам высокопоставленного представителя Минобороны, весенние дожди и грязь в окопах и равнинах на востоке Украины привели к «медленным и неравномерным» успехам России в ее новом восточном наступлении на Украине. Но во время артиллерийских обстрелов в последние дни воздушная стратегия России изменилась.

‘русские’ [daily] Количество самолето-вылетов сейчас превышает 300, и это больше, чем мы видели в прошлом», что указывает на увеличение диапазона с 200 до 300 за последние недели.«Воздушные удары сосредоточены на Донбассе, Мариуполе , и Некоторые конфронтационные удары по Одессе. «

По словам чиновника, Россия также осуществляет боевое воздушное патрулирование возле острова Змеиный в Черном море, что является небольшим стратегическим преимуществом примерно в 20 милях от побережья союзной по НАТО Румынии, которое Россия вырвала у Украины в начале конфликта.

Сообщается, что 8 мая Украина обстреляла российские позиции на острове Змеиный, а Россия утверждает, что она пресекла предполагаемую попытку вернуть себе остров. Соединенные Штаты поддерживали постоянную ротацию F-16, проводивших операции воздушной полиции НАТО с румынской авиабазы ​​​​Витессе у побережья Черного моря, поддерживая усилия британских и итальянских самолетов Hurricane, базирующихся на авиабазе Михаил Коглиничано.

29 апреля шесть F-16 из 510-й экспедиционной истребительной эскадрильи на авиабазе Авиано в Италии прибыли в Румынию, заменив аналогичные истребители из 480-й EFS, дислоцированной с авиабазы ​​Шпангдалем в Германии.

Несмотря на увеличение количества полетов российских самолетов, воздушное пространство над Украиной остается спорным, и российские самолеты в значительной степени удалились от воздушного пространства Украины благодаря эффективной системе ПВО Украины, заявил на брифинге для СМИ высокопоставленный представитель министерства обороны.

Соединенные Штаты предоставили более 1500 зенитно-ракетных комплексов малой дальности Stinger и способствовали переброске еще сотен из стран Балтии и других стран, в то время как Словакия перебросила ЗРК большой дальности С-300 на Украину, как только получила гарантии от союзников по НАТО. что он временно переместил ракетные комплексы Patriot для защиты Словакии.

«Мы знаем, что это работает, потому что мы все еще видим, что русские устали заходить в воздушное пространство Украины, и если они это сделают, то не задержатся надолго», — сказал чиновник.

«Большинство их воздушных ударов — почти все — были нанесены и отбиты внутри России, и они пытаются наносить эти удары в тупик, чтобы не заходить в воздушное пространство Украины», — сказал чиновник. «Это говорит о том, насколько спорным является воздушное пространство».

Представители министерства обороны, которые встретились на авиабазе Рамштайн в Германии 26 апреля в рамках контактной группы по Украине, состоящей из 40 с лишним стран, сообщили Air Force Journal, что противовоздушная оборона была частью обсуждения. Остин открыл группу по усилению оборонной помощи Украине. Однако в последние недели изменения на поле боя потребовали применения артиллерии, и с тех пор в бой вступило около 90 американских гаубиц.

Соединенные Штаты и Великобритания сыграли важную роль в мобилизации и направлении оборонной помощи Украине. Министр обороны Великобритании Уоллес встретится с Остином в Пентагоне 11 мая.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. «Британцы были сильными и могущественными лидерами и спонсорами с точки зрения оказания помощи Украине в области безопасности, а также помощи в координации этой помощи».

Кирби добавил, что следующая ежемесячная встреча Контактной группы по Украине, скорее всего, состоится примерно в конце мая.

Представители министерства обороны заявили, что Конгресс в настоящее время рассматривает вопрос о дополнительном пакете помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, который обеспечит поставки оружия примерно на пять месяцев.

Собрав 33 миллиарда долларов, Палата представителей добавила еще 7 миллиардов долларов в виде продуктов питания и оружия, и голосование ожидается вечером 10 мая.

У президента Джо Байдена осталось около 100 миллионов долларов в виде президентских полномочий для вывода американских запасов оружия в Украину. Ожидается, что влиятельный двухпартийный Конгресс поддержит новый законопроект до того, как закончатся средства на оборонную помощь.