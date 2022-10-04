Российские потери очевидны в главном освобожденном украинском городе

Лиман, Украина (AFP) — Тела российских солдат лежали на улицах крупного города на востоке Украины во вторник после ухода их товарищей, что ознаменовало последнее поражение Москвы, несмотря на то, что верхняя палата российского парламента одобрила аннексию. регионов Украины во вторник.

В минувшие выходные российские войска отошли из Лимана, чтобы не загнать в угол украинские силы. Освобождение города дало Украине важный плацдарм для дальнейшего расширения наступления на территорию, контролируемую Россией.

Украинская армия после ожесточенных боев за контроль над Лиманом, главным логистическим центром, собрала тела своих товарищей, но не сразу вывезла тела россиян.

«Мы боремся за нашу землю, за наших детей, чтобы наш народ жил лучше, но все это дается очень высокой ценой», — сказал украинский солдат, используя псевдоним Род.

Жители Лимана вышли из подвалов, где они прятались во время битвы за контроль над городом, и разожгли костры, чтобы приготовить еду. С мая в городе нет ни воды, ни электричества, ни газа.

85-летняя Валентина Кузьмичная, представившаяся по имени и фамилии, вспоминает недавний взрыв крупным планом.

Она сказала: «Я стояла в холле, метрах в пяти, когда раздался ее голос. Боже упаси, теперь я плохо слышу».

Во вторник российские войска нанесли новые ракетные удары по украинским городам, в то время как украинские войска продолжали свои контратаки на востоке и юге.

Несколько ракет попали в Харьков, второй по величине город Украины, повредив его инфраструктуру и вызвав отключение электроэнергии. Харьковский губернатор Оле Синихопов сообщил, что один человек погиб, еще как минимум двое получили ранения, в том числе 9-летняя девочка.

На юге четыре мирных жителя получили ранения, когда российские ракеты упали на город Никополь.

После восстановления контроля над Лиманью в Донецкой области украинские силы продвинулись дальше на восток и, возможно, достигли границ соседней Луганской области по мере продвижения к Кремене, говорится в последнем выпуске вашингтонского Института изучения войны. Анализ боевой обстановки.

История продолжается

В понедельник украинские силы добились значительных успехов на юге, подняв флаги над селами Арханельский, Миролюбовка, Крешеновка, Михалевка и Нововоронцовка.

Украинские успехи на востоке и юге были достигнуты даже тогда, когда Россия двинулась на поглощение четырех украинских областей в ходе боевых действий там.

Верхняя палата российского парламента, Совет Федерации, во вторник проголосовала за ратификацию договоров о присоединении восточных Донецкой и Луганской областей, Херсонской и южной Запорожской областей к России.

Соглашения о присоединении были быстро ратифицированы Палатой представителей после организованных Кремлем «референдумов» об аннексии на прошлой неделе, которые Украина и ее западные союзники назвали незаконными и мошенническими.

Ожидается, что президент России Владимир Путин быстро ратифицирует договоры об аннексии.

Действия России по присоединению украинских регионов были настолько поспешными, что даже точные границы присоединенных регионов были размыты.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Донецк и Луганск присоединяются к России с теми же административными границами, которые существовали до начала конфликта в 2014 году между пророссийскими сепаратистами и украинскими силами. Он сообщил, что границы Запорожья и Херсона остаются неопределенными.

Но один из ведущих российских законодателей высказал иное мнение. Павел Крашенников заявил, что Запорожье будет поглощено его «административными границами», а это означает, что Москва планирует включить части региона, все еще находящиеся под контролем Киева. Он сказал, что аналогичная логика применима и к Херсону, но в состав России будут входить два района соседней Николаевской области, оккупированной сейчас Россией.

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Шукрик сообщил из Киева.