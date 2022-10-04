Российские потери разворачиваются в освобожденном крупном украинском городе | Нанаймо

Жители Лимана появились в подвалах, где прятались во время боя за контроль над городом, и разводили костры для приготовления пищи. С мая в городе нет ни воды, ни электричества, ни газа.

85-летняя Валентина Кузьмичная, представившаяся по имени и фамилии, вспоминает недавний взрыв крупным планом.

«Я стояла в холле, примерно в 5 метрах, когда раздался ее голос», — сказала она. «Не дай Бог, теперь я плохо слышу».

Во вторник российские войска нанесли новые ракетные удары по украинским городам, в то время как украинские войска продолжали свои контратаки на востоке и юге.

Несколько ракет попали в Харьков, второй по величине город Украины, повредив его инфраструктуру и вызвав отключение электроэнергии. Харьковский губернатор Оле Синихопов сообщил, что один человек погиб, еще как минимум двое получили ранения, в том числе 9-летняя девочка.

На юге четыре мирных жителя получили ранения, когда российские ракеты упали на город Никополь.

После восстановления контроля над Лиманью в Донецкой области украинские силы продвинулись дальше на восток и, возможно, достигли границ соседней Луганской области по мере продвижения к Кремене, говорится в последнем выпуске вашингтонского Института изучения войны. Анализ боевой обстановки.

В понедельник украинские силы добились значительных успехов на юге, подняв флаги над селами Арханельский, Миролюбовка, Крешеновка, Михалевка и Нововоронцовка.

Украинские успехи на востоке и юге были достигнуты даже тогда, когда Россия двинулась на поглощение четырех украинских областей в ходе боевых действий там.

Верхняя палата российского парламента, Совет Федерации, во вторник проголосовала за ратификацию договоров о присоединении восточных Донецкой и Луганской областей, Херсонской и южной Запорожской областей к России.

Соглашения о присоединении были быстро ратифицированы Палатой представителей после организованных Кремлем «референдумов» об аннексии на прошлой неделе, которые Украина и ее западные союзники назвали незаконными и мошенническими.

Ожидается, что президент России Владимир Путин быстро ратифицирует договоры об аннексии.

Действия России по присоединению украинских регионов были настолько поспешными, что даже точные границы присоединенных регионов были размыты.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Донецк и Луганск присоединяются к России с теми же административными границами, которые существовали до начала конфликта в 2014 году между пророссийскими сепаратистами и украинскими силами. Он сообщил, что границы Запорожья и Херсона остаются неопределенными.

Но один из ведущих российских законодателей высказал иное мнение. Павел Крашенников заявил, что Запорожье будет поглощено его «административными границами», а это означает, что Москва планирует включить части региона, все еще находящиеся под контролем Киева. Он сказал, что аналогичная логика применима и к Херсону, но в состав России будут входить два района соседней Николаевской области, оккупированной сейчас Россией.

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Шукрик сообщил из Киева.

Адам Шрек и Василиса Степаненко, Associated Press