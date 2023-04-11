Российские пранкеры, выдававшие себя за бывшего президента Украины, связались с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом

Франсуа Олланд, бывший президент Франции, был обманут двумя прокремлевскими российскими шутниками, Вивиан и Лексус, которые выдавали себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Видеоинтервью Он длится около 15 минут и был записан еще в феврале. Но он был выпущен всего несколько дней назад в социальных сетях и уже набрал миллионы просмотров.

В какой-то момент российский дуэт начал задавать вопросы о Минских соглашениях, задаваясь вопросом, был ли мирный договор, заключенный при посредничестве Франсуа Олланда, тогдашнего канцлера Германии, Ангелы Меркель, Петра Порошенко и президента России Владимира Путина, был заключен для выкупа. Украинское время.

Минские соглашения, подписанные в 2015 году, а затем очень быстро нарушенные, были призваны положить конец войне в Донбассе, на востоке Украины.

Франсуа Олланд отвечает: «Была идея, что это Путин хотел выиграть время, но мы [France and Germany] которые хотели выиграть время, чтобы позволить Украине восстановиться и укрепить свои ресурсы.

«Именно поэтому мы должны защищать Минские переговоры, в которых вы участвуете. [Poroshenko] Она сыграла очень важную роль. Именно в эти семь лет у Украины были способы укрепиться, и здесь Путин ошибся: он недооценил способности и сопротивление украинцев.

Некоторые пользователи Twitter поспешили объявить интервью бывшего президента Франции признанием того, что Минские соглашения никогда не были подписаны для обеспечения мира в регионе, а вместо этого НАТО милитаризирует Украину и разжигает войну.

Даже глава Twitter Илон Маск взаимодействовать с частьюОн спрашивает, реально ли это.

В обращении к французской газете Liberation бывший президент Франции пояснил, что мошенники использовали дипфейки, чтобы выдать себя за Петра Порошенко, и исказили его комментарии.

Голландия Освобождение сказал:»[The prankster] представился главой администрации Порошенко; Мы убедились, что это действительно был он, и у нас не было оснований что-либо подозревать.

История продолжается

Но важны слова, которые я сказал, и это слова, которые я говорю [publicly] Во всех интервью, когда речь идет о Минских соглашениях и ответственности России в конфликте »

Но, как ясно дает понять Liberation, бывший французский лидер уже сделал это сделал замечания Минских соглашений, но дать понять, что это должно было дать Украине время оправиться от российских атак на Донбассе: «Это было для [Ukraine] Чтобы восстановить стабильность и баланс и укрепить свои военные средства в случае нападения… Мы хотели защитить Украину [from an invasion] что Россия совершила.

в любом из моих комментариев […] Вы предложили нам подписать Минские соглашения, чтобы дать возможность украинцам подготовиться к войне?

Другие издания ложно утверждают, что Олланд признал, что Запад сверг украинское правительство во время восстания на Майдане в 2013 году, чего он никогда не говорил ни во время интервью, ни ранее.

Дуэт мошенников ранее обманывал других европейских политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, президента Польши Анджея Дуду и тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.