Российские пранкеры обманули председателя Федеральной резервной системы, основываясь на видеороликах в Интернете

ВАШИНГТОН. Мошенники, выдававшие себя за президента Украины, обманули Джерома Х. Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы, в январском разговоре о Соединенных Штатах и ​​мировой экономике, основанном на видеороликах, транслировавшихся по российскому государственному телевидению и размещенных в Интернете.

На кадрах видно, как г-н Пауэлл отвечает на вопросы интервьюера по видеосвязи, по всей видимости, разговаривая с Владимиром Зеленским, лидером Украины. Похоже, что этот трюк проделали Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, пранкеры, лояльные президенту России Владимиру Путину.

Ролики, которые сейчас распространяются в сети, ранее были опубликованы Bloomberg News. На нем г-н Пауэлл отвечает на вопросы о центральных банках и инфляции. Его комментарии, похоже, соответствуют тому, что он регулярно высказывает на публике.

Представитель ФРС заявил, что г-н Пауэлл участвовал в январском разговоре с кем-то, кто выдавал себя за президента Украины, указывая на то, что обсуждение имело место в контексте поддержки центральным банком украинского народа. Пресс-секретарь заявил, что никакая чувствительная или конфиденциальная информация не обсуждалась.