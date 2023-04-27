Российские пранкеры обманули председателя Федеральной резервной системы, основываясь на видеороликах в Интернете

ВАШИНГТОН. Мошенники, выдававшие себя за президента Украины, обманули Джерома Х. Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы, в январском разговоре о Соединенных Штатах и мировой экономике, основанном на видеороликах, транслировавшихся по российскому государственному телевидению и размещенных в Интернете.
На кадрах видно, как г-н Пауэлл отвечает на вопросы интервьюера по видеосвязи, по всей видимости, разговаривая с Владимиром Зеленским, лидером Украины. Похоже, что этот трюк проделали Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, пранкеры, лояльные президенту России Владимиру Путину.
Ролики, которые сейчас распространяются в сети, ранее были опубликованы Bloomberg News. На нем г-н Пауэлл отвечает на вопросы о центральных банках и инфляции. Его комментарии, похоже, соответствуют тому, что он регулярно высказывает на публике.
Представитель ФРС заявил, что г-н Пауэлл участвовал в январском разговоре с кем-то, кто выдавал себя за президента Украины, указывая на то, что обсуждение имело место в контексте поддержки центральным банком украинского народа. Пресс-секретарь заявил, что никакая чувствительная или конфиденциальная информация не обсуждалась.
Видео, похоже, было отредактировано, и Федеральная резервная система заявила, что не может подтвердить его точность. В пресс-службе сообщили, что дело передано в правоохранительные органы.
Двое мужчин, устроивших этот розыгрыш, одурачили других мировых лидеров, в том числе Кристин Лагард, президента Европейского центрального банка, и Ангела Меркельбывший канцлер Германии.
Представитель ЕЦБ заявил, что г-жа Лагард согласилась на разговор из соображений добросовестности и в знак поддержки Украины и ее народа.
Видео, связанное с ФРС, было размещено на российской видеохостинговой платформе Rutube и освещалось российскими государственными новостными и телевизионными агентствами. Г-н Кузнецов и г-н Столяров разместили выдержки из звонка на своих страницах в социальных сетях, посвятив специальный выпуск шоу, которое они вели.
Ролики показывают, как г-н Пауэлл обсуждает ряд проблем, стоящих перед экономикой США, включая быструю инфляцию и возможность рецессии. В клипах Пауэлл признает, что экономический спад возможен или вероятен, но необходимо успокоить экономику и замедлить рост цен. Это согласуется с тем, что председатель ФРС сказал в своих показаниях и выступлениях.
Чиновники ФРС сейчас переживают период затишья перед заседанием, в течение которого чиновники избегают публичных выступлений в преддверии решения по ставке. Они встретятся на следующей неделе и примут решение по ставке 3 мая, после чего Пауэлл проведет пресс-конференцию.
Олег Мацнев Сообщил репортаж из Берлина.
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