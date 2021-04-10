Российские производители нефти изо всех сил пытаются сдержать сжигание попутного газа, Energy News, ET EnergyWorld

Проект правительственного документа, рассмотренный Reuters в пятницу, показал, что российские производители нефти немного сократили факельное сжигание газа в прошлом году и не смогли достичь целевого уровня с большим отрывом из-за отсутствия необходимой инфраструктуры на новых нефтяных месторождениях.

Сжигание газа от различных процессов в нефтяной промышленности приводит к выбросам углекислого газа.

Изменение климата является последовательным вызовом для России, поскольку экономика в значительной степени зависит от добычи нефти и газа, а также от добычи полезных ископаемых, а правительство вынуждено сокращать выбросы.

В проекте документа, в котором излагаются события в нефтяной отрасли до 2035 года, показано, что использование попутного нефтяного газа, добываемого нефтяными компаниями, в качестве побочного продукта добычи сырой нефти, выросло до 82,6 процента в 2020 году с 81,5 процента в предыдущем году. значительно ниже целевого показателя в 95 процентов. Цента, который должен был быть достигнут в середине 2010 года.

В документе в качестве основных причин высокого уровня сжигания газа в факелах указывается отсутствие инфраструктуры для транспортировки и использования ПНГ, а также ряд аварий на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Согласно документу, уровень использования ПНГ в России увеличился до 88,2 процента в 2015 году с 76,2 процента в 2013 году, но с тех пор снизился.

Всемирный банк обнаружил, что на Россию, Ирак, Соединенные Штаты и Иран приходилось 45 процентов от общего мирового сжигания газа в факелах в 2017-2019 годах.

В начале 2020 года тарифы на сжигание газа снизились в большинстве из первых 30 стран, сжигающих газ, из-за пандемии.

Российский документ показывает, что «Сургутнефтегаз» добился наибольших успехов в сдерживании сжигания газа на факелах: использование ПНГ в прошлом году выросло до 99,5%. У российского газового гиганта «Газпром» он составлял 98,9 процента, а у энергетического гиганта «Роснефть» – всего 73,1 процента.

Использование российского ПНГ в целом увеличилось до 94,7 млрд кубометров (млрд кубометров) в 2020 году с 94,1 млрд кубометров в 2019 году. Остальной объем возгорается в атмосферу.