Российские протестующие, задержанные на митингах в поддержку Навального, говорят, что полиция угрожает им и запугивает их: «Режим показал свои зубы»

Джокович говорит, что задержание было внезапным и жестоким: он проверил свой телефон, потому что кто-то, как он считал, был обычным офицером, толкнул его на дорогу. Джокович сказал, что позже его поймали люди в средствах безопасности с волосами и пальто и увезли в полицейском фургоне.

После этого Джокович сказал, что речь идет о вечности. Он утверждает, что полиция пытается «взломать» его, ложно признавая, что ему заплатил иностранный агент за участие в митинге. Россия неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в разжигании протестов.

«Мы посадим вас на 5 лет. Заключенные посадят вас в камеру, где вас будут снова и снова изнасиловать. Вы этого хотите? Нет? Расскажите мне позже!» Джокович сказал, что офицер потребовал.

Алена Китова, волонтер главного союзника Навального, Любови Сополь, оказалась в комнате с четырьмя полицейскими в Москве, один из которых надел ей на голову полиэтиленовый пакет и пригрозил задушить, если она не оставит пароль от телефона. Об этом CNN сообщила коллега и представитель «Сопола» Ольга Ключникова. По итогам суда Алену приговорили к 12 суткам лишения свободы.

Когда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков спросил о деле Китевой во время ежедневной конференц-связи с журналистами, он сказал, что если то, что он описал, действительно произошло, ему следовало подать иск. Гидева в настоящее время находится в СИЗО.

Несколько протестующих, которые говорили с Джоковичем и CNN, обвинили его в насилии, угрозах, запугивании и жестоком обращении со стороны сил безопасности, включая заторы в фургонах или камерах. CNN обратился в Министерство внутренних дел России по поводу обвинений в насилии и скоплениях людей. Министерство внутренних дел, которое курирует полицейские силы в стране, не ответило.

В последние недели российские власти задержали около 11 000 человек, участвовавших в демонстрациях в поддержку Навального, сообщает ОВД-Инфо, независимая платформа, отслеживающая аресты.

Некоторых отпустили через несколько часов. Но в Москве и Санкт-Петербурге следственные изоляторы быстро эвакуировали, и заключенных заставляли часами ждать в автобусах без предметов первой необходимости.

Джокович был окончательно оправдан, но позже опасается, что ему могут быть предъявлены обвинения.

Иван Клементьев работал новостным фотографом, освещая демонстрации в Москве 31 января, когда ОМОН задержал его, ударил электрическим током и избил палками, вскрыл ему висок и его жену, CNN. Его жена сказала, что затем его погрузили в полицейский фургон, и ему пришлось ждать несколько часов, чтобы обратиться за медицинской помощью.

Предпринимателя Филиппа Кузнецова задержали в Москве 23 января, когда он был впервые вынужден участвовать в акции протеста группой Навального.

Кузнецов сказал, что он прождал 19 часов без сна в переполненном полицейском фургоне в СИЗО. Он сказал CNN, что было холодно, фургон был настолько заполнен, что кто-то должен был встать в любой момент, поэтому они по очереди. По его словам, все это время никто из его товарищей по фургону не спал, и правозащитная группа не предоставила ему еды и воды.

Кузнецов и Клементов явились в суд после двухдневного задержания. Судьи приговорили их к 10 суткам тюремного заключения за участие в несанкционированных митингах.

Оба оказались в изоляторе Сакарово на окраине Москвы, который обычно используется как изолятор для иностранцев.

«Вы смотрите на эти белые бетонные стены [in Sakharovo] Вы действительно напуганы, – сказал Кузнецов. Подумайте про себя: «Вот и все. Режим показал свои зубы. «Вы понимаете, что вас загнали в такое место, и после этого вы точно больше не пойдете на митинг. Это полный ад. “

Сцены из содержания под стражей в Сакаро показывают темные условия внутри: металлические кровати без матрасов, открытая ванная комната. Члены команды Навального были помещены под домашний арест за нарушение санитарных правил во время вспышек коронавируса за призывы к протестам, хотя социальной дистанции и некоторых масок нет.

Российские журналисты прокомментировали то, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песко назвал пресс-конференцией на пресс-конференции, назвав это «величайшими репрессиями, которые когда-либо видела современная Россия», сославшись на неправомерные действия в отношении журналистов, освещающих массовые задержания и протесты.

«Я не согласен с вами. В России нет репрессий», – сказал Песков. «Только полиция приняла меры против нарушителей закона – тех, кто принимает участие в несанкционированных митингах», – добавил Песков.

Песков признал, что заключенных было больше, чем казнили, но что «жестокие действия полиции оправданы законом».

Плохие условия

Сергей Смирнов, главный редактор Mediasona, независимого информационного агентства, освещающего систему правосудия и нарушения прав человека в России, был приговорен к 25 суткам тюремного заключения в Сагарове за то, что поделился фотографиями, показывающими, как условия в Сагарове вызвали общественный резонанс, а затем он был задушен в камере с 27 другими людьми.

Преступлением Смирно был ретвит анекдота о себе, который, как постановил суд, «подстрекал его к участию в несанкционированном митинге». Он утверждает, что невиновен и даже не присутствовал на демонстрации.

В видеообращении для CNN, предоставленном его сокамерником Дмитрием Шеломенцевым, Смирнов описал условия, в которых находились он и его сокамерники. После того, как в социальных сетях были опубликованы фотографии и видеоролики, объясняющие тяжелую ситуацию, Смирнова и Шеломенцова перевели в камеру с меньшим количеством людей.

За пределами Сакарова друзья и семьи заключенных выстраиваются в очередь на морозе в надежде послать воду и еду своим близким.

Волонтеры устанавливают телеграфные чаты, чтобы связывать людей с задержанными родственниками и координировать усилия по обеспечению их предметами первой необходимости.

Александр Коловач, юрист Антикоррупционного треста им. Навального, который провел три дня в маленькой камере в отделении милиции перед отъездом в Сакаров, сказал, что ему нужна помощь: «В первый день, когда мы были там, нам не дали еды, это было не там, а на следующий день нас заверили, что мы не можем на это рассчитывать., это шутка – большие миски с тонким слоем каши ».

Джокович сказал, что запугивание и обращение, с которыми столкнулась полиция, стали причиной того, что так много людей вышли на улицы и приняли участие в борьбе.

«Люди требуют права на справедливое судебное разбирательство, основных прав человека. Нальный приехал, чтобы исключить отсутствие таких прав и тот факт, что все происходит с нарушением всех правил и норм. Это уже происходит так грубо, плевать в наших лицах. Люди не могут с этим справиться “.