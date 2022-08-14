Российские рабочие в Мариуполе остались без зарплаты

В Мариуполь из Санкт-Петербурга привезли строителей, декораторов и электриков

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«Захватчики завозят российского агента на оккупированные (украинские) земли», — говорится в письме.

Им обещали высокие зарплаты, но потом оставили дохнуть. Местные жители не могут быть назначены на эти рабочие места».

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В частности, в совете рассказали, что в Мариуполь из Санкт-Петербурга приехали строители и электрики, соблазнившись обещанными зарплатами, заявленными вдвое выше, чем в России.

«Мы уже смотрим видео, где эти рабочие-мигранты говорят, что их обманули», — говорится в письме.

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«Раньше они работали без контрактов, а теперь им вообще ничего не платят».

Между тем, большинство местных мариупольцев не могут найти работу.

Работники городских коммунальных служб бастуют из-за невыплаты зарплаты.

Мариуполь находится под российской оккупацией с середины мая, когда город пал после 80 дней жестокой осады.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Предотвратить героическую оборону Мариупольского гарнизона В Запорожье и Донецк вливаются до 20 тысяч российских солдат.

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