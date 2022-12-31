Российские ракеты попали в Киев в новогоднюю ночь

ИСТОРИЯ: В субботу (31 декабря) в Киеве прогремели взрывы, когда Россия за три дня нанесла второй крупный ракетный удар по Украине.

Сообщается, что было слышно десять громких взрывов, при этом мэр столицы Виталий Кличко заявил, что по меньшей мере один человек погиб и восемь ранены.

«Нас поздравляют с Новым годом, но мы выстоим», — написал в Telegram губернатор Киевской области Алексей Кулеба.

Он сказал, что ПВО в этом районе ведет огонь по целям.

Когда Киев и другие города Украины подверглись обстрелу, было опубликовано видео, на котором президент России Владимир Путин поднимает бокал с солдатами.

Он был в штабе армии на юге России, вручая награду генералу Сергею Суровикину — руководителю военной операции на Украине.

Ранее Путин произнес новогоднюю речь, в которой описал конфликт как почти экзистенциальную борьбу за будущее России.

Он сказал, что Запад «использует Украину» и стремится «уничтожить Россию».

В течение нескольких месяцев Москва представляла войну, которую она называет «специальной военной операцией», ограниченной кампанией, которая не повлияет на жизнь большинства россиян.

Но она не была готова к ожесточенному сопротивлению Украины и к миллиардам долларов в виде западных вооружений, которые переломили ситуацию в пользу Украины.

Речь Путина сообщила россиянам, что ближайшие месяцы потребуют всеобщей поддержки и жертв.

Киевляне, как и Оксана Морозенко, стараются максимально использовать праздничный период.

«Несмотря ни на что, мы поставили дома елку и купили детям подарки. Это должен быть настоящий праздник, несмотря на условия, в которых мы живем в эти дни».

Но после нескольких месяцев кровопролития она сказала, что рада, что год подходит к концу, и хотела бы, чтобы 2023 год запомнился как год «победы».