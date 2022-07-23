Российские ракеты попали в Одессу через день после согласования сделки по экспорту зерна

Представитель Одесской военной администрации Сергей Прачук сообщил, что две ракеты попали в инфраструктуру порта и были сбиты двумя ракетами. Украина ПВО.

По словам депутата украинского парламента Алексея Гончаренко, в Одессе было слышно не менее шести взрывов.

Это произошло на следующий день после того, как министры Украины и России подписали в Стамбуле при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции соглашение о разрешении экспорта зерна из украинских портов Черного моря с целью смягчения глобального продовольственного кризиса, вызванного войной.

«Это все, что вам нужно знать о «договоренностях» с русскими. Взрывы в #Одесском порту. Через день после подписания соглашения с #Турцией и #ООН #украинский #зерно был реэкспортирован, по которому #Россия была реэкспорт», — написала депутат Верховной Рады Соломия Бобровская.

Прачук посоветовал жителям оставаться в убежищах, поскольку предупреждения о погоде продолжаются. Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала российский ракетный удар по украинскому городу Одесса «возмутительным», заявив, что Кремль продолжает «вооружать» продукты питания и должен понести ответственность. «Это все, что вам нужно знать о сделках с Россией», — добавила в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что блок «решительно осуждает» нападение. В субботу Боррелл написал в Твиттере: «Достижение критической цели по экспорту зерна через день после подписания Стамбульских соглашений особенно предосудительно и еще раз демонстрирует полное пренебрежение Россией международным правом и обязательствами». Пятничная сделка обещала разблокировать порты на Черном море, чтобы обеспечить безопасный проход для зерновых и масличных культур — некоторых из… Основной экспорт Украины. Пока Россия блокирует доступ к этим портам по морю, а это означает, что миллионы тонн украинского зерна не были экспортированы во многие страны, которые от них зависят. READ В Финляндии обнаружена 4400-летняя «змеиная бригада» «Сегодня на Черном море есть маяк. Маяк надежды — маяк возможности — маяк помощи — в мире, который нуждается в нем больше, чем когда-либо», — заявил в пятницу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Церемония подписания, в которой приняли участие министры Украины и России.