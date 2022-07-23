Российские ракеты попали в порт Украины; Киев заявляет, что все еще готовится к экспорту зерна

Украина заявила, что две ракеты попали в район зерноперекачивающей станции

Министр сообщил, что Украина продолжает готовиться к экспорту зерна

Москва и Киев подписали соглашение об экспорте зерна в пятницу

Соглашение было направлено на предотвращение крупного продовольственного кризиса

Киев (Рейтер) — В субботу российские ракеты нанесли удар по порту Одесса на юге Украины, заявили украинские военные, угрожая подписанному всего днем ​​ранее соглашению об отмене запрета на экспорт зерна из черноморских портов и уменьшении вызванной войной глобальной нехватки продовольствия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что забастовка показала, что Москве нельзя доверять выполнение сделки. Однако общественное радио «Суспильное» со ссылкой на украинских военных заявило, что ракеты не нанесли значительного ущерба, а правительственный министр сообщил, что продолжается подготовка к возобновлению экспорта зерна из черноморских портов.

Соглашение, подписанное Москвой и Киевом в пятницу при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции, было воспринято как крупный шаг вперед после почти пяти месяцев боевых действий, с тех пор как Россия вторглась к своему соседу. Это считается критически важным для сдерживания роста мировых цен на продовольствие за счет разрешения экспорта зерна из портов Черного моря, включая Одессу.

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В пятницу представители ООН заявили, что надеются, что соглашение вступит в силу в течение нескольких недель. Удары по Одессе вызвали резкое осуждение со стороны ООН, Евросоюза, США, Великобритании, Германии и Италии. Читать далее

Министр обороны Турции заявил, что российские официальные лица сообщили Анкаре, что Москва не имеет «никакого отношения» к ударам по Одессе. Ни в комментариях Минобороны России, ни в сводке армейских вечеров в субботу не указывалось на какой-либо ракетный обстрел Одессы. Министерство не ответило на запрос Reuters о комментарии.

По данным украинских военных, две российские ракеты «Калибр» попали в район насосной станции порта, а силы ПВО сбили еще две. Представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что ракеты были запущены с военных кораблей в Черном море недалеко от Крыма.

Сусельный процитировал Южное военное командование Украины, заявившее, что зернохранилища в порту не бомбили.

«К сожалению, есть раненые. Повреждена портовая инфраструктура», — сообщил губернатор Одесской области Максим Марченко.

Но министр инфраструктуры Александр Кобраков сообщил в Facebook: «Мы продолжаем техническую подготовку к запуску экспорта сельхозпродукции из наших портов».

безопасный проход

Забастовка, по-видимому, нарушила условия пятничного соглашения, которое обеспечит безопасный проход в украинские порты и из них.

«Что бы Россия ни говорила и ни обещала, она найдет способы не выполнять это», — заявил Зеленский в видео в Telegram.

«Это нападение ставит под сомнение достоверность приверженности России вчерашнему соглашению», — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Россия несет ответственность за углубление мирового продовольственного кризиса и должна прекратить свою агрессию», — добавил он.

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша «безоговорочно осудил» удары, добавив, что полное выполнение соглашения является обязательным.

Пожарные работают на месте российской ракетной атаки в морском порту Одесса, пока продолжается наступление России на Украину, Украина, 23 июля 2022 года. Пресс-служба объединенных сил обороны Юга / Опубликовано через Reuters Читать далее

«Русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этой атаке и внимательно изучают этот вопрос», — говорится в заявлении министра обороны Турции Хулуси Акара.

«Тот факт, что такой инцидент произошел сразу после заключения вчерашнего соглашения, нас очень беспокоит», — добавил он.

Украина заминировала воды возле своих портов в рамках своей военной обороны, но по соглашению лоцманы будут вести корабли по безопасным каналам. Читать далее

Совместный координационный центр (СКЦ), в состав которого входят члены всех четырех сторон соглашения, будет контролировать суда, следующие транзитом через Черное море в пролив Босфор в Турции и направляющиеся на мировые рынки.

В пятницу все стороны договорились, что атак на эти организации не будет, и СКК будет решать любую запрещенную деятельность.

Плюющий в лицо

«Российская ракета — это плевок (президента России) Владимира Путина в лицо» Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

Москва отрицает свою ответственность за продовольственный кризис, обвиняет западные санкции в замедлении экспорта продовольствия и удобрений и обвиняет Украину в заминировании своих портов.

Блокада, введенная российским Черноморским флотом в отношении украинских портов после вторжения в Москву 24 февраля, привела к конфискации десятков миллионов тонн зерна и посадке на мель многих судов.

Это усугубило узкие места в глобальной цепочке поставок и в сочетании с западными санкциями в отношении России привело к росту цен на продукты питания и энергоносители. По данным Всемирной продовольственной программы, Россия и Украина являются крупными мировыми поставщиками пшеницы, а глобальный продовольственный кризис привел к «жестокому голоду» почти 47 миллионов человек.

Представители ООН заявили, что соглашение восстановит отгрузки зерна из трех вновь открытых портов до довоенного уровня в пять миллионов тонн в месяц. Читать далее

Зеленский заявил, что сэкономит для продажи зерна на 10 миллиардов долларов, экспортируя при этом почти 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая. Однако, что касается более широкого конфликта, он сказал Wall Street Journal, что прекращение огня не может быть достигнуто без возвращения утраченных территорий.

CNN сообщил, что Государственный департамент США в пятницу также подтвердил недавнее убийство двух американцев в украинском Донбассе, но отказался сообщить какие-либо подробности. Государственный департамент не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях.

Три человека погибли, когда в субботу 13 российских ракет поразили военную авиабазу и железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области в центре Украины, сообщил губернатор области по телевидению.

Украинский чиновник заявил, что Украина нанесла удар по мосту в оккупированной Херсонской области на Черном море, нацелившись на российский маршрут снабжения. Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что заместитель главы региональной власти, назначенной Россией, сказал, что мост был поврежден, но все еще работает. Читать далее

Путин назвал войну «специальной военной операцией» и сказал, что она направлена ​​на разоружение Украины и искоренение опасных националистов. Киев и Запад называют это необоснованным предлогом для агрессивного захвата земель.

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(Репортаж Натальи Зенец в Киеве и Тома Балмфорта в Лондоне и офисах Рейтер). Написано Джейкобом Гроенхольтом Педерсеном и Мэттом Спиталником; Под редакцией Фрэнсис Керри, Луизы Хевенс, Гранта МакКолла и Дэвида Грегорио

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