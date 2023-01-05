Первый в Украине хоккейный объект, который сейчас используется как склад гуманитарной помощи, во вторник был обстрелян российскими ракетами. (Рейтер)

Приближается год неспровоцированного вторжения России в Украину, и война между двумя странами бушует, и конца ей не видно.

Война вызвала гуманитарный кризис в восточной половине Украины, вынудив миллионы беженцев покинуть свои дома. Боевые действия затронули практически все сферы жизни украинского общества, в том числе и спорт, о чем свидетельствует разрушение первой в Украине хоккейной арены и сооружений во вторник.

По данным Федерации хоккея Украины, российский ракетный обстрел поразил и уничтожил стадион «Алтырь» в городе Дрозковка. Французская новостная станция засняла нападение в прямом эфире, а репортер бежал в укрытие после того, как ракета попала в здание на заднем плане.

По данным The Kyiv IndependentВ результате взрыва пострадали два человека.

Каток служил домашней ареной для ХК «Донбасс», который переехал сюда после того, как их бывший объект в Донецке был уничтожен в результате пожара, когда в 2014 году началась война между Украиной и пророссийскими сепаратистами в Донецкой области. По многочисленным сообщениям, арена была в работах. Используется для хранения гуманитарной помощи.

Видео, размещенные в Интернете после взрыва, показывают, как медики спешат потушить пламя, пока горит площадь.

В среду ХК «Донбасс» разместил на YouTube видео, в котором рассказывается о степени повреждений здания в результате атаки.

Сказал генеральный директор клуба Федор Ильенко В.А. Расшарить на Фейсбук что на арене также располагались крупнейшие школы хоккея и фигурного катания в Украине.

«Это сотни детских конкурсов, десятки международных чемпионатов, детские улыбки…» — написал он. «Это люди, которые создали радость за восемь лет с начала войны».

По стране Хоккейная федерация«Альтаир» — пятая арена, разрушенная ударами России с начала войны, наряду с площадками в Донецке, Мариуполе, Мелитополе и Северодонецке.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на последний ракетный удар, удвоив призыв запретить российским спортсменам участвовать в международных спортивных мероприятиях.

История продолжается

«Приглашаю всех спортивных чиновников, которые хотят допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, потому что, как говорится, «политика не должна вмешиваться в спорт», посетить каток «Альтаир» в Дружковке, разрушенный «политически нейтральными» российскими бомбардировками, ” — написал Колеба в Twitter..

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