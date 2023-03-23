Российские ракеты попали в Украину, но наступление Бахмута было остановлено

Российские ракеты обрушились на украинские города

По меньшей мере девять человек погибли

Наступление русских на Бахмут застопорилось.

Си уходит, проявив солидарность с Путиным

КИЕВ/ЗАПОРОЖЬЕ, Украина, 23 марта (Рейтер) — Российские беспилотники атаковали украинские города, а ракеты разбомбили жилой дом, но многомесячная наземная атака на восточный город Бахмут может сойти на нет из-за ожесточенного сопротивления, сообщает украинец. и британские военные специалисты.

Российские силы нанесли серию авиаударов по северу и югу Украины, когда президент Владимир Путин в среду прощался с китайским лидером Си Цзиньпином после двухдневного визита в Москву его авторитарного коллеги и «дорогого друга».

Но жесткое сопротивление украинских защитников в Бахмуте, месте самого кровопролитного пехотного сражения в Европе со времен Второй мировой войны, навело британскую военную разведку на мысль, что наступление России на город сходит на нет.

Министерство обороны Великобритании заявило в среду в сводке разведданных, что все еще существует риск того, что украинский гарнизон в Бахмуте может быть окружен.

Украинский военный штаб согласился с тем, что российский наступательный потенциал в Бахмуте снижается.

В знак неповиновения офис президента Владимира Зеленского опубликовал видео, на котором он раздает медали войскам, которые, по его словам, находятся у линии фронта в Бахмуте.

Бахмут стал главной целью Москвы, которая рассматривает город как ступеньку на пути к завершению завоевания восточного Донбасса.

В сообщении Генерального штаба ВСУ в четверг утром говорится: «Противник продолжает вести наступательные действия, несет большие потери, теряет большое количество вооружения и военной техники».

«Украинские защитники круглосуточно отражают многочисленные атаки противника в районе Бахмута, Богдановки и Бредченя», — добавили в ведомстве, добавив, что многие населенные пункты вблизи линии соприкосновения подверглись бомбардировкам.

Украинские военные заявили, что за минувшие сутки было уничтожено 660 российских военнослужащих, 13 танков, одна система ПВО и 11 бронетранспортеров.

Рейтер не смог проверить отчет о поле боя.

В среду вечером над столицей Киевом и некоторыми районами северной Украины прозвучали сирены, и военные заявили, что сбили 16 из 21 самолета-смертника «Шахед» иранского производства.

Пожарные потушили два соседних многоквартирных дома в южном городе Запорожье, где, по официальным данным, по меньшей мере один человек погиб и 33 получили ранения в результате двойного ракетного обстрела.

В прибрежном городе Ржичев к югу от Киева начальник областной полиции Андрей Непетов сообщил, что по меньшей мере восемь человек погибли и еще семеро получили ранения в результате удара беспилотника по двум общежитиям и колледжу.

[1/15] На снимке многоквартирный дом, пострадавший в результате ракетного обстрела России, на фоне российской атаки на Украину в Запорожье, Украина, 22 марта 2023 года. REUTERS/Stringer

Зеленский написал в Твиттере, приложив кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как взрывается здание.

Детская площадка и автостоянка на месте аварии в Запорожье были усыпаны стеклом, мусором и разбитыми автомобилями. Работники МЧС вынесли раненых, а с ними и всех, кто не мог ходить.

Пожилая дама с исцарапанным лицом сидела одна на скамейке, вытирая слезы и произнося молитву.

«Когда я вышел, там были разрушения, дым, крики людей и обломки. Потом приехали пожарные и спасатели», — рассказал 24-летний Иван Наливайко.

По оценкам международных групп, восстановление Украины обойдется в 411 миллиардов долларов, что в 2,6 раза превышает ВВП Украины в 2022 году.

Китайско-российская единица

Прием президента Си в Москве на этой неделе стал крупнейшим дипломатическим жестом Путина с тех пор, как 13 месяцев назад он отдал приказ о вторжении в соседнюю Украину и стал изгоем на Западе.

Двое мужчин называли друг друга «дорогим другом», обещали экономическое сотрудничество, осуждали Запад и описывали отношения как лучшие, какими они когда-либо были.

Си ушел и сказал Путину: «Сейчас произошли изменения, которых не было за 100 лет. Когда мы вместе, мы возглавляем эти изменения».

«Я согласен», — сказал Путин.

Но в публичных заявлениях заметно отсутствовали подробности, и во время визита Си почти ничего не сказал о войне на Украине, за исключением того, что позиция Китая была «нейтральной».

Белый дом призвал Пекин оказать давление на Россию, чтобы она вышла. Вашингтон также раскритиковал время поездки, всего через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях.

Китай предложил мирный план для Украины, который Запад в лучшем случае отверг как расплывчатый, а в худшем — как уловку, чтобы выиграть время для Путина, чтобы перегруппировать свои силы.

Украина говорит, что мира не может быть, если Россия не уйдет с оккупированных территорий. Москва заявляет, что Киев должен признать территориальные «реальности» после своего требования аннексировать почти пятую часть Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters. Написание Майкла Берри; Монтаж Саймон Кэмерон Мур

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.