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Российские ракеты поразили украинский порт Одесса, несмотря на зерновую сделку

25 июля, 2022
Marfa Fedoroa

Киев, Украина

Российские ракеты попали в украинский порт Одесса на Черном море всего через несколько часов после того, как Москва и Киев подписали соглашения, позволяющие возобновить оттуда экспорт зерна. Министерство иностранных дел Украины осудило субботние воздушные удары как «плевок в лицо» Турции и Организации Объединенных Наций, которая выступила посредником в сделках.

Южное командование ВСУ заявило, что две российские ракеты «Калибр» поразили инфраструктуру порта, а украинские ПВО сбили еще две. Пресс-секретарь командования Наталья Хоменюк заявила, что никакие зернохранилища не пострадали, и немедленных сообщений о пострадавших не поступало.

«России понадобилось менее суток, чтобы нанести ракетный удар по Одесскому порту, нарушив свои обещания и подорвав свои обязательства перед ООН и Турцией по Стамбульскому соглашению», — заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. «В случае невыполнения Россия будет нести полную ответственность за мировой продовольственный кризис».

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