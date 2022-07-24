Российские ракеты поразили украинский порт Одесса, несмотря на зерновую сделку

Киев, Украина

Российские ракеты попали в украинский порт Одесса на Черном море всего через несколько часов после того, как Москва и Киев подписали соглашения, позволяющие возобновить оттуда экспорт зерна. Министерство иностранных дел Украины осудило субботние воздушные удары как «плевок в лицо» Турции и Организации Объединенных Наций, которая выступила посредником в сделках.

Южное командование ВСУ заявило, что две российские ракеты «Калибр» поразили инфраструктуру порта, а украинские ПВО сбили еще две. Пресс-секретарь командования Наталья Хоменюк заявила, что никакие зернохранилища не пострадали, и немедленных сообщений о пострадавших не поступало.

«России понадобилось менее суток, чтобы нанести ракетный удар по Одесскому порту, нарушив свои обещания и подорвав свои обязательства перед ООН и Турцией по Стамбульскому соглашению», — заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. «В случае невыполнения Россия будет нести полную ответственность за мировой продовольственный кризис».

Николенко охарактеризовал ракетный удар на 150-й день войны России на Украине как «плевок президента России Владимира Путина в лицо генсеку ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, которые приложили большие усилия для достижения договоренности. «

В офисе Гутерриша заявили, что глава ООН «безоговорочно осуждает» удары.

«Вчера все стороны взяли на себя четкое обязательство на мировой арене обеспечить безопасную транспортировку украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки», — говорится в заявлении Гутерриша. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей во всем мире. Полное выполнение Российской Федерацией, Украиной и Турцией является обязательным».

Во время пятничной церемонии подписания в Стамбуле Гутерриш приветствовал сделки по открытию украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для коммерческого экспорта продуктов питания, назвав их «маяком надежды, маяком возможностей и маяком помощи в мире, который в этом нуждается». больше чем когда либо.»

Соглашения были направлены на то, чтобы расчистить путь для отгрузки миллионов тонн украинского зерна и некоторой части российского экспорта зерна и удобрений, которому помешала война. Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, но российское вторжение в страну и морская блокада ее портов остановили поставки.

Документы, полученные Associated Press, показали, что сделки предусматривали создание совместного координационного центра под эгидой ООН в Стамбуле, где официальные лица из Украины, России и Турции будут контролировать планирование и инспекцию грузовых судов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем ночном видеообращении, что договоренности дают «возможность предотвратить глобальную катастрофу — голод, который может привести к политическому хаосу во многих странах мира, особенно в странах, которые нам помогают».

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил в Twitter, что забастовка в Одессе произошла вскоре после того, как одобрение сделки по портам Черного моря проиллюстрировало «российский дипломатический раскол».

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала удар России по Одесскому порту «возмутительным». «Кремль продолжает вооружать еду», — написала она в Twitter. Россия должна быть привлечена к ответственности.

Помимо удара по Одессе, российские военные в субботу обстреляли ракетами аэропорт и железнодорожный объект в центральной Украине, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, в то время как украинские силы нанесли ракетные удары по речным переходам в южном оккупированном Россией регионе.

Атаки на ключевую инфраструктуру представляли собой новые попытки противоборствующих сторон склонить чашу весов разгорающегося конфликта в свою пользу.

В Кировоградской области центральной Украины 13 российских ракет поразили авиабазу и железнодорожный объект. Губернатор Андрей Райкович заявил, что по меньшей мере один солдат и двое охранников были убиты и 16 ранены в результате ударов под Кировоградом.

На юге Херсонщины, захваченной российскими войсками в начале вторжения, украинские войска, готовясь к возможной контратаке, обстреляли ракетами переправы через Днепр, пытаясь сорвать поставки русским. Однако российские силы в основном сохранили свою территорию в Херсонской области к северу от Крыма, которую Россия аннексировала в 2014 году.

Беспощадные бои бушевали в Донбассе, промышленном центре Украины, поскольку российские войска пытались добиться новых успехов перед лицом упорного украинского сопротивления.

Ранее на этой неделе украинцы разбомбили Антоневский мост через реку Днепр с помощью поставленного США высокомобильного артиллерийского ракетного комплекса, заявил Кирилл Стримосов, заместитель главы назначенной Россией областной администрации в Херсоне.

Стримосов сообщил российскому государственному информационному агентству ТАСС, что единственный другой переход через Днепр, плотина Каховской ГЭС, также подвергся ракетному обстрелу из оружия, поставленного Вашингтоном, но не был поврежден.

HIMARS, которая может запускать ракеты с GPS-наведением по целям на расстоянии 80 километров (50 миль), вне досягаемости большинства российских артиллерийских систем, значительно повысила ударные возможности Украины.

Кроме того, украинские силовики разбомбили автомобильный мост через реку Ингулец в поселке Даровка, сообщил Стримосов ТАСС. Он сообщил, что мост, который находится к востоку от областного центра Херсона, получил семь повреждений, но остался открытым. Стримосов сказал, что в отличие от Антоновского моста Малый мост в Даривке не имеет стратегического значения.

С апреля Кремль сосредоточился на захвате Донбасса, в основном русскоязычного региона на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты провозгласили независимость.

Но министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил в среду, что Москва планирует сохранить контроль над другими районами Украины, оккупированными ее войсками во время войны.

Об этой статье сообщило и написало Associated Press.