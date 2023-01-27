Российские ракеты убили 11 человек на Украине после залога танков

в следствии По данным экстренных служб Украины, в результате последних ракетных ударов России 11 человек погибли и 11 получили ранения.

Многие украинцы приветствовали этот шаг: «Это должно было произойти раньше и в большем количестве», — сказала AFP врач, назвавшая только свое имя, Лиза, недалеко от прифронтового города Бахмут.

Последняя волна российских атак пришлась на то, что Кремль заявил, что рассматривает танки как «непосредственных участников конфликта».

В результате ожесточенной волны российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в четверг погибло 11 человек, на следующий день после того, как Германия и США передали Киеву тяжелые танки.

Ранее сегодня официальные лица заявили, что 55-летний мужчина погиб в Киеве от осколка ракеты, сброшенной украинскими системами ПВО.

Украинские военные заявили, что их силы уничтожили 47 из 55 выпущенных ракет. Россия.

с октября, Россия Регулярные удары по энергетической инфраструктуре по всей Украине, когда температура приближается к нулю.

Министр энергетики Германии Галушенко обвинил Россия В стремлении «создать системный сбой в энергосистеме Украины».

Аварийное закрытие

Подача электроэнергии в Киеве во второй половине дня была стабильной, однако в южном районе Одессы на берегу Черного моря «аварийные отключения электроэнергии будут продолжаться», сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Теракты задержали визит министра иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая прибыла в Одессу, чтобы обсудить помощь с высокопоставленным дипломатом Украины Дмитрием Кулебой.

Соединенные Штаты заявили в среду, что поставят Украине 31 танк Abrams, в то время как канцлер Германии Олаф Шольц дал добро на 14 танков Leopard II — решение, которое открыло дверь для многих других европейских стран, вооруженных пантерами, для отправки своих собственных пожертвований. .

Британское правительство заявило, что намеревается отправить танки в конце марта, а обучение начнется на следующей неделе.

Хотя западные страны уже отправили Украине все, от артиллерии до систем противоракетной обороны Patriot, танки долгое время считались слишком большим шагом, угрожающим растущей негативной реакцией со стороны Россия.

Но в то время как Украина готовится начать контратаку, чтобы отбиваться от русских, которые все больше укрепляются на востоке и юге, союзники теперь изо всех сил пытаются дать отпор.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в четверг, что танки «Леопард», обещанные Берлином, прибудут «в конце марта — начале апреля».

Он добавил, что в ближайшие дни начнется обучение украинских военных на немецких бронетранспортерах Marder, а «чуть позже» украинских военнослужащих — на «Леопардах».

наступательная операция

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки танков представляют собой «непосредственное участие в конфликте».

Но Париж настаивал на том, что ни Франция, ни ее союзники не пойдут против него войной. Россия.

«Мы с тобой не воюем Россия «Никто из наших партнеров не является таковым», — заявила пресс-секретарь Госдепартамента Энн Клэр Лежандр.

«Передача военной техники… не является совместным боем».

После ряда неудач на поле боя, Россия Украина объявила об успехах на восточном фронте, так как Украина признала вывод своих войск из города Солидар в Донецкой области.

Две недели назад российские войска и подразделения группы наемников «Вагнер» заявили о захвате небольшого городка, где добывают соль.

В среду заместитель министра обороны Украины Яна Маляр заявила, что Москва усиливает давление на восточном фронте в борьбе за близлежащий Бахмут.

Об этом заявил американский Институт изучения войны. Россия Он участвовал в «деструктивных атаках на большей части линии фронта в Украине, чтобы рассредоточить и отвлечь украинские силы».

В нем добавили, что эти меры направлены на «создание условий для начала решительной наступательной операции» на востоке Луганской области.

По мере продвижения российских войск глава агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН заявил AFP, что Киев и европейские правительства должны подготовиться к возможной волне людей, бегущих от боевых действий.

Он сказал, что, несмотря на неоднократные предложения помощи, Россия Он по-прежнему давал агентству ограниченный доступ к тамошним украинцам.

«Любое обострение войны так или иначе чревато большим количеством перемещенных лиц, и мы должны быть к этому готовы», — заявил в Киеве Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Отдельно Украина пригрозила бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже, если допустят к участию российских и белорусских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал, как разрешить спортсменам из Россия И Беларусь следует «исследовать» дальше, несмотря на то, что обе страны были исключены из большинства олимпийских видов спорта после вторжения Украины в феврале прошлого года.

«Такая ситуация неприемлема для нашей страны», — заявил министр спорта Украины Вадим Гузет.