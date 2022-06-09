Российские рублевые компании около 62 по отношению к евро, акции снижаются

Российский рубль укрепился в начале торгов в четверг, приблизившись к отметке 62 против евро на Московской бирже, в то время как фондовые индексы немного снизились из-за отсутствия свежего импульса и торговых идей. В 07:35 по Гринвичу рубль был на 0,2% сильнее по отношению к доллару на уровне 59,30 и вырос на 0,9% до 62,96 по отношению к евро после достижения уровня 62,11 впервые с конца мая.

Рубль стал самой эффективной валютой в мире в этом году, благодаря контролю за движением капитала в течение более трех месяцев с тех пор, как 24 февраля Москва отправила в Украину десятки тысяч солдат. Ослабление некоторых мер контроля за движением капитала на этой неделе, в том числе увеличение лимита на трансграничные транзакции для физических лиц и разрешение компаниям, ориентированным на экспорт, переводить иностранную валюту на свои оффшорные счета при определенных условиях.

В настоящее время основное внимание уделяется центральному банку, так как заседание по установлению процентной ставки состоится в пятницу. Снижение ставки может оказать некоторое понижательное давление на рубль и поддержать цены казначейских облигаций ОФЗ. Большинство аналитиков, опрошенных Reuters, ожидают снижения процентной ставки на 100 базисных пунктов до 10%, поскольку банк пытается сделать кредитование доступным в условиях стагнации потребительского спроса и приостановить инфляцию.

BCS Global Markets заявила, что более резкое снижение до 9% также возможно, поскольку экономические перспективы и снижение инфляции дают центральному банку больше возможностей для маневра. Данные в среду показали, что потребительская инфляция в России замедлилась до 17,10% в годовом исчислении в мае с 17,83% в апреле, самого высокого уровня с января 2002 года.

Российские фондовые индексы упали. Долларовый индекс РТС снизился на 1,1% до 1217,5 пункта. Российский индекс Московской биржи снизился на 1,6% до 2282,2 пункта.

Информацию о российских акциях см. в Путеводителе по российским казначейским ценным бумагам.

(1 доллар = 59,2000 руб.).

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