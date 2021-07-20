Российские самолеты сеют тучи из-за лесных пожаров возле сибирской АЭС

ЯКУТИЯ (Рейтер). Российские авиалайнеры установили дождевые облака над лесными пожарами, бушующими в Якутском регионе Сибири, и распространились в опасной близости от гидроэлектростанции, заявили в понедельник российские власти.

Во время аномальной жары по всей России вспыхнули пожары, охватившие более 1,5 миллиона гектаров земли в Якутии, наиболее пострадавшем регионе. В воскресенье официальные лица попросили людей оставаться в помещениях и держать окна закрытыми из-за дыма.

Столица региона Якутск, который иногда называют самым холодным городом на планете, был вынужден приостановить полеты в своем аэропорту из-за плохой видимости, а также было остановлено транспортное сообщение на реке Лена, которая протекает через Сибирь.

Пожары ежегодно возникают в лесных угодьях России, но в последние годы они усилились на фоне необычно высоких температур в северной сибирской тундре. Сама Якутия находится в тисках аномальной жары.

Менее чем за два месяца пожары в этом районе высвободили около 150 мегатонн эквивалента углекислого газа – это близко к годовым выбросам ископаемого топлива Венесуэлы в 2017 году, согласно данным Службы мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS), входящей в программу мониторинга Европейского союза.

Пожарный тушит лесной пожар возле села Магарас в Якутском районе России, 17 июля 2021 года. REUTERS / Роман Котоков TPX IMAGES OF THE DAY Читать далее

В понедельник самолет-амфибия Бериева Бе-200 из другого региона Сибири присоединился к массированным усилиям по локализации пожара, в котором приняли участие более 2000 пожарных на земле.

По данным Министерства окружающей среды и лесов региона, в понедельник на площади более 885 тысяч гектаров возникло 123 пожара.

Она добавила, что пожарные проявили особую осторожность, чтобы локализовать один пожар на площади 41 300 га.

«Есть естественная водная преграда от реки Велиой, но пожар потенциально опасен для … Светленской ГЭС», – сказала она.

Пожары меньшего масштаба разгораются в менее удаленных частях страны.

Более 6500 пожарных боролись за тушение пожаров по всей стране. Информационное агентство ТАСС сообщило, что власти Карелии, региона на границе с Финляндией, эвакуировали более 600 человек из деревень из-за пожаров.

Репортаж Reuters TV. Написано Томом Палмфортом; Редакция Майка Коллетта Уайта

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