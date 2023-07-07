Российские самолеты снова преследуют американские беспилотники над Сирией, заявили американские военные – NBC6 South Florida

Во второй раз менее чем за сутки, Российские истребители атакуют американские беспилотники По данным американских военных, он действует над Сирией.

Представитель ВВС сообщил, что в четверг в 9:30 по местному времени российские самолеты пролетели рядом с американскими беспилотниками MQ-9 Reaper и сбросили перед ними осветительные ракеты. Представитель сообщил, что авария с участием двух российских самолетов Су-34 и Су-35 продолжалась около часа. Представитель министерства обороны заявил, что инцидент произошел на северо-западе Сирии.







Американский офицер заснял моменты, когда в среду российские самолеты преследовали американские беспилотники.

«Это второй случай опасного поведения российских пилотов за последние 24 часа, первый произошел в среду примерно в 10:40 по местному времени», — сказал генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

— сказал Гринкевич, командующий 9-й воздушной армией и авиационным компонентом Центрального командования ВВС. «Мы призываем российские силы в Сирии прекратить это безрассудное поведение и придерживаться стандартов поведения, ожидаемых от профессиональных военно-воздушных сил, чтобы мы могли снова сосредоточиться на окончательном разгроме ИГИЛ».

Во время инцидента в среду три беспилотника Reaper выполняли задание против целей Исламского государства в Сирии, когда три российских истребителя начали преследовать их. Гринкевич сказал, что российские самолеты сбросили перед беспилотниками несколько парашютных ракет, вынуждая беспилотники совершать маневры уклонения.

В марте Гринкевич сообщил NBC News, что вооруженные российские самолеты были Полеты над американскими объектами в Сирии Почти каждый день.

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