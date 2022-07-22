картина : Александр Немнов ( Гетти Изображений )

После российского вторжения в Украину в начале этого года издатель Electronic Arts Я решил удалить все русские аспекты ФИФА 22. Им не пришлось бы делать то же самое для него ФИФА 23потому что эти команды вообще не попадают в игру.

в текущей ситуации Выпущено для ЕврогеймерЭА сказал:

EA Sports солидарна с украинским народом и, как и многие голоса в мире футбола, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину. В соответствии с нашими партнерами из FIFA и UEFA, EA Sports не будет включать сборную России или российские клубы в FIFA 23.

ранее, ФИФА Матч, в котором приняли участие сборная России и несколько клубных команд Пока Современными титулами засветилась вся российская лига. Oни Удаление а потом Отсутствие из всей игры Это не было бы большой проблемой для кого-либо за пределами России, в частности Любой, кто заинтересован в воссоздании реальных турниров, потому что Местные клубные клубы в стране уже Им запретили участвовать в европейских соревнованиях после вторжения. Национальная сборная была исключена из квалификационного процесса чемпионата мира. Их не пропускали на тех турнирах, и эту игру они тоже не пропустят.

Вы помните, что Россия прошел последний чемпионат миракоторый был проведен девять лет назад в 2018 году, и поэтому был удостоен звездной награды как на самом турнире, и сопровождающая ее видеоигра. Путин всю жизнь провел на посту президента Р. Победа его мягкой силы, В то время как присуждение ФИФА финала стране было очень неуловимым ходом.

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Теперь все определенно лучше, верно? Нет Ближайший Катар Чемпионат мира был присужден в самых коррумпированных условиях, стране, в которой летом было слишком жарко, Он не может предложить даже самую слабую защиту любителям геев. И Он построил свои стадионы Над телами тысяч погибших рабов. О, хорошо!