Российские семьи оплакивают погибших на войне, поскольку Кремль скрывает истинные потери

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Когда Евгений Чупарин сказал матери, что пойдет в российскую армию воевать против Украины, она плакала и умоляла его не ехать. Но радость его сияла. К 15 мая у него был АК-47, и он был в пути. На следующий день был убит 24-летний рабочий каменного завода. Истории, подобные ему, табуированы в России, где мучительное горе многих семей погребено под победоносной бомбардировкой государственных СМИ. Война изображается как экзистенциальная борьба за выживание как против «нацистов», так и против НАТО, а гипотетическое затмение новостей о кровопролитии подчеркивает обеспокоенность Кремля по поводу продолжения его искусственной поддержки.

После того, как некоторые истории просочились. Владимир Крут был 59-летним летчиком, прошедшим обучение в Советском Союзе, отставным ветераном войны в Афганистане, который умолял о службе в Украине. Он продолжал спрашивать, несмотря на неоднократные отказы, и в июне, когда потери росли, ему наконец сказали «да». Круть погиб через несколько дней, когда его СУ-25 сбили в период тренировочная поездка на юге России. У него остались жена и 8-летняя дочь.

Число погибших на войне является государственной тайной. Ставить под сомнение вторжение или критиковать армию — преступление. Внештатные журналисты, которые разговаривают с умершими родственниками или освещение похорон Их арестовали и сказали, что показывать такие «слезы и страдания» плохо для общественного духа. Власти распорядились закрыть некоторые мемориальные страницы в Интернете.

Приоритетом Кремля было не допустить, чтобы гневные голоса скорбящих семей и антивоенных активистов объединились и набрали силу. Информация о погибших на войне может все больше сдерживать Россию усилия по набору персоналаустраняя заключенных с военным опытом и предлагая оплачиваемые контракты для развертывания.

Агенты национальной безопасности посетили Дмитрия Шкрипца этим летом после того, как он обвинил российские власти во лжи о количестве моряков, погибших при падении флагмана «Москва» в Черное море. затонул раньше Украинские ракеты 13 апреля. Его сын Игорь, один из находившихся на борту призывников, числился «пропавшим без вести». Агенты обвинили Шкрипца в угрозе взрыва и конфисковали его ноутбук, о чем он подробно рассказал в «ВКонтакте», русскоязычной версии Facebook. Во вторник, через 111 дней после смерти Игоря, военные наконец выдали его отцу свидетельство о смерти. READ ООН приостанавливает раздачу продуктов питания в двух городах Эфиопии после грабежей

«Легче никогда не будет», — написал Шкриппец в блоге. «Настоящей радости не будет. Мы уже никогда не будем прежними. Мы стали другими, мы стали несчастнее, но мы также стали сильнее и выносливее. Мы больше не боимся даже тех, кого следовало бы бояться».

Но независимый аналитик Бобо Ло из Института Лоуи, австралийского аналитического центра, считает, что Кремль в значительной степени сдержал риски беспорядков из-за большого числа погибших. Поскольку большинство людей очень осторожно относятся к вещанию инакомыслия, измерить истинный уровень поддержки войны сложно. Опросный центр ВЦИОМ, близкий к властям, сообщил в июне, что 72 процента россиян поддержали борьбу.

Пациенты и персонал на Бородинке все еще восстанавливаются после жестокости трехнедельной российской оккупации. (Видео: Уитни Лайминг, Джон Герберг, Джеймс Корнсилк/The Washington Post)

С политической точки зрения Лу, бывший заместитель главы миссии австралийского посольства в Москве, сказал, что президент России Владимир Путин «смог защитить это». «Отчасти за счет контроля над информационным повествованием, но также и потому, что теперь это рассматривается как война против Запада».

Из-за того, что многие семьи боятся высказываться, а достоверного подсчета жертв нет, независимые СМИ и правозащитные группы ведут собственный подсчет. Их количество, основанное исключительно на подтвержденных сообщениях о смерти из открытых источников, скромно.

Независимое российское издание «Медиазона» и российская BBC News насчитали 5185 погибших в ходе войны по состоянию на 29 июля, причем самые большие потери были в отдаленных и бедных регионах, таких как южный Дагестан и сибирская Бурятия. Они пришли к выводу, что богатые города, такие как Москва и Санкт-Петербург, практически не пострадали. Москва с населением 12,5 млн человек потеряла всего 11 солдат, а Санкт-Петербург — 35.

Напротив, ЦРУ и МИ-6 ценить это как минимум 15 000 россиян были убиты с тех пор, как их страна вторглась в Украину в конце февраля, потери эквивалентны десятилетней советской войне в Афганистане. Это «вероятно, консервативная оценка», заявил в прошлом месяце глава МИ-6 Ричард Мур на Форуме безопасности Аспена. READ НАТО взвешивает новые боевые единицы для Центральной Юго-Восточной Европы

Смерть Шопарина была зловещим отражением отчаяния русских военных. Он был бывшим рекрутом из Карелии, подписал трехмесячный контракт и очень хотел спросить, сколько ему заплатят. Его мать, Нина Чопарина, считает, что он хотел проявить себя как мужчина. Она спрашивает, пытается ли он вернуть свою бывшую жену.

«Он знал, что это опасно», — сказала она в недавнем интервью. Он уехал 11 мая, отправив веселые сообщения и видео после прибытия в Белгород на юге России. Он немного потренировался за четыре дня пребывания там, а затем быстро позвонил домой. Он приобрел автомат и собирался на войну.

«Это был он. Это был последний раз, когда мы разговаривали. В армии ей сказали, что его нашли мертвым под Мариуполем 16 мая. Он был веселым, открытым и очень добрым».

Чупарина, молочница, не скептически относится к войне. Она перечитала стихотворение, присланное ей сыном во время призыва в 2017 году, о взрослении и уходе от нее: «Прости меня за всю боль, которая легла на твои усталые плечи. Пожалуйста, прими солдатский лук. моего сердца.»

Серж Дастин Из Балтийска молчать отказывается. Его дочь Александра вышла замуж за морского пехотинца по имени Максим и овдовела в возрасте девятнадцати лет. Свой гнев он выразил в Facebook, заявив, что русским нужно спросить, почему погибли их сыновья.

Он описал войну как «резню, инициированную сумасшедшими стариками, считающими себя великими геополитиками и великими стратегами, действительно неспособными ни на что, кроме разрушения, угроз миру, надувания щек и бесконечной лжи».

В некоторых ответах он описывался как предатель. Его зять уехал зимой на «учения» и оказался на Украине. На той стороне воевал старый друг из Украины. Дастин надеялся, что ни один из них не умрет. READ Крыса-герой, обнаружившая десятки мин в Камбодже, уходит на пенсию

Он отказался слышать какие-либо подробности о смерти молодого человека и о том, что его дочь замкнулась в своем горе. «Ей трудно понять и признать, что ее муж был вовлечен в процесс, мягко говоря, далеко не приятный», — сказал он. «Вся эта история приносит горе и трагедию всем».

Многие скорбящие семьи открыто не ставят под сомнение военные действия. Молчание снижает общественное понимание его влияния на тыл. В восточно-сибирском городе Улан-Удэ недавний опрос, проведенный независимым новостным сайтом «Люди Байкала», показал, что немногие жители знают, что более 250 человек из этого региона были убиты, по данным из открытых источников.

Однако появились трещины. В Бурятии а. группа жен В июне российские солдаты сняли видео, в котором просят армию вернуть своих людей домой. По словам основателя «Свободной Бурятии» Александры Гармажаповой, сотни солдат из этого района связались с группой активистов, чтобы получить информацию о том, как разорвать их контракты. Количество жертв растет ежедневно на одной из местных мемориальных страниц ВКонтакте.

В понедельник подтвердилась гибель местных баскетболистов Дмитрия Лагунова и Николая Багрова. На страницу откликнулась женщина по имени Раиса Дугарова. «Почему Бурятия должна каждый день хоронить своих детей?» Она спросила. «Зачем мы это делаем?»

На следующий день была другая запись о смерти Золто Шеметова, ефрейтора лет тридцати, уроженца сельского села Цакер. Он стал чемпионом по боксу, а позже выучился на лесничего. У него было трое детей.