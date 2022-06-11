Российские силовики милитаризируют школьников и подвергают цензуре учебники

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РИГА, Латвия. По мере того, как война президента Владимира Путина против Украины продолжается, российские педагоги превращаются в солдат на передовой в информационной войне, направленной на превращение детей в милитаристских, лояльных националистов. Влиятельные силовики страны, ведущие пропагандисты и сторонники жесткой линии в парламенте настаивают на кардинальных изменениях в системе образования, при этом министерство образования отходит на второй план.

В школах было приказано проводить «патриотические» занятия, вторившие линии Кремля в связи с войной, а учителей, отказывавшихся давать уроки, отчисляли. В учебниках почти все упоминания об Украине и ее столице Киеве опущены.

Российский парламент отклонил план Минобразования по пересмотру учебников истории, назвав его неудовлетворительным, назвав его вопросом «национальной безопасности» и попросив главу российской службы внешней разведки взять на себя эту работу.

Глава могущественного Совета безопасности России Николай Патрушев, близкий союзник Путина, потребовал радикальных изменений в системе образования в рамках общегосударственных усилий по формированию лояльных граждан от колыбели до могилы.

У Антона Литвина, отца двоих детей в Москве, был хороший дом и хорошая работа, но когда правительство начало использовать школы для пропаганды в войне против Украины, он уволился и уехал из страны. Он сказал, что ему противна мысль о том, что его детям могут промыть мозги уроками «патриотизма» и вовлечь Путина в историю. Переломный момент наступил, когда учителя разослали домой брошюры, призывающие его записать своего 8-летнего сына в летний лагерь с Молодежной армией, военной молодежной группой, созданной министерством обороны в 2015 году.

«Мой отец ищет новую работу», — сказал Литвин, который пожертвовал своей работой в известной московской авиакомпании и сейчас находится дома в столице Грузии Тбилиси.

С 2013 года Путин руководил изменениями в преподавании истории в рамках кампании по формированию национальной идентичности на основе роли Советского Союза в победе над нацистами во Второй мировой войне. Но после вторжения в Украину темпы изменений в школах были «подобны водопаду», сказал Литвин.

«Все ухудшается. Мы как будто возвращаемся в Советский Союз, — сказал он. — Детей учат, что война — это хорошо, на самом деле, с точки зрения нашего правительства». READ Российская подводная лодка всплыла рядом с огромной открытой дырой во льду, что видно на спутниковых снимках.

Усилия России по милитаризации студентов подчеркивают долгосрочные амбиции Кремля: не только усилить поддержку Россией войны, но и воспитать поколение молодых людей, лояльных все более авторитарному режиму России — в отличие от многих российских миллениалов, которые выступают против порядка и войны. Cегодня.

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Путин постоянно играет на российской ностальгии по бывшей советской власти, чтобы оправдать войну, но «не неосоветский режим. Он сродни фашистскому режиму, и то, что они делают сейчас, — это другой вид пропаганды», — сказал Григорий Юдин, профессор политической философии Московской высшей школы социальных и экономических наук. «Они активно пытаются милитаризировать детей, чтобы вовлечь их в эту войну, вовлечь их в поддержку этой войны».

Патрушев, глава Совета безопасности, в прошлом месяце призвал к комплексной реформе российской системы образования для воспитания нового «патриотического» поколения. Он призвал к принятию комплексной системы «реализации государственной программы на всех этапах зрелости человека и воспитания его как гражданина».

Патрушев, главный сторонник вторжения, известный своей антизападной риторикой, сказал, что учителя были в авангарде «гибридной войны, ведущейся против России». Он жаловался, что многие из них «манипулируют» детьми и искажают историю. Он раскритиковал учебную программу по истории и посетовал на то, что учебники не освещают должным образом советский героизм во Второй мировой войне.

Затем, на фоне жалоб на бездействие Минобразования, верхняя палата российского парламента в четверг потребовала от главы Службы внешней разведки и главы Российского исторического общества Сергея Нарышкина пересмотреть учебники истории, поскольку «текущая ситуация требует особое отношение» к обучению.

«Сегодня это одна из составляющих национальной безопасности страны», — сказала Екатерина Атабаева, заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре.

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«Сейчас в российской системе образования происходит полная революция, потому что она быстро менялась с февраля», — сказал Юдин. «Они хотят вернуть себе контроль над молодыми умами, и эти люди также нужны им как пушечное мясо», — добавил он.

Хотя Министерство образования приказало учителям проводить патриотические уроки, отражающие линию Кремля в Украине, временами это было непросто.

Например, учитель истории в средней школе в Москве не смог произвести впечатление на нескольких учеников своего класса, в том числе на 17-летнего Никиту.

«Учителю истории я не доверяю. Он больше, чем чрезмерно патриотичный пропагандист», — сказал Никита, добавив, что школьникам наплевать на уроки патриотизма. Ученик отказался называть свою фамилию, чтобы избежать проблем в школе. «Я просто стоял встал и вышел из класса. Двое других сделали то же самое».

Но он добавил, что многие студенты опасаются публично выступать против войны. Мои друзья не поддерживают войну. Мы стараемся быть осторожными. Например, я не хочу, чтобы мои одноклассники знали, что я думаю».

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Для некоторых обязательные занятия по войне — пугающая, но неизбежная обязанность.

«Я думаю, что и учителя, и ученики понимают, что это не настоящий урок. Речь идет не об обучении. Это что-то другое, обязательное мероприятие, — сказал учитель истории в Москве Александр. — Учителя дали указания по преподаванию истории». », — сказал он, — «Но то, что мы говорим, не структурировано».

Но чиновники, похоже, намерены ограничить свободу учителей решать, как преподавать историю. Через несколько дней после февральского вторжения пресс-секретарь МИД Мария Захарова вызвала учителей на собрания, где им было приказано учесть позицию правительства в отношении войны.

Некоторые учителя, отказавшиеся вести национальные уроки, были уволены. Патрушев предупредил, что власти могут преследовать руководителей школ, ученики которых не имеют книг о Второй мировой войне или не могут назвать русских героев войны прошлых веков.

«История — это тема, которую власти всегда пытаются использовать в пропагандистских целях, — сказал Дмитрий, учитель из регионов России, где большинство людей поддерживает войну. «Учителя истории подвергаются большему риску, чем другие учителя». READ Грузия не присоединится к кампании Запада по финансово-экономическим санкциям против России, заявил премьер - Российская политика и дипломатия

Тем временем издатели учебников проводят чистку почти всех ссылок на Украину в советском стиле. После вторжения руководство главного книжного издательства России «Просвещение» приказало редакции вырезать упоминания об Украине и Киеве, Согласно отчету Независимое российское СМИ «Медиазона» в апреле на основе интервью трех редакторов.

«У нас есть миссия сделать так, будто Украины просто не существует», — сказал один из редакторов, сообщает издание.

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По словам Марины Гальцовой, юриста популярной некоммерческой организации «Мемориал», занимающейся разоблачением репрессий советской эпохи, которую власти закрыли в прошлом году, в российских учебниках есть всего одна страница о миллионах людей, незаконно расстрелянных или заключенных в тюрьму в советское время.

«Если бы у вас было хоть одно маленькое пятнышко в великой, славной истории Советского Союза, вы бы, конечно, подумали, что Советский Союз — великая страна, и мы все должны вернуться в эту страну», — сказала она.

Историк-памятник Никита Петров заявил, что настойчивость России в приеме студентов, без сомнения, кремлевская версия истории «опасна».

В конце 1970-х годов Петров, в то время студент-химик, заполучил контрабандой копию книги британского историка Роберта Конквеста «Большой террор» о сталинских чистках. Он помнит, что контрабандные книги по советской истории были для него золотом. Он решил, что стать историком важнее, чем стать химиком.

«В Советском Союзе истории как науки не существовало. Факты скрывались и не раскрывались. А люди не знают исторических фактов. Они знают только то, что им сказали», — сказал он.

Он потратил годы на раскрытие казни своего прадеда при Сталине. Судебные процессы стремятся похоронить улики.

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