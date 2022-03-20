Российские силовики убили известного физика-полупроводника на Украине

Кладко родился в 1957 году в селе Озыро на западе Украины. НАНУ



Ранее на этой неделе Национальная академия наук Украины (НАНУ) сообщила, что выдающийся физик стал одним из последних гражданских жертв войны в Украине.

Василий Петрович Кладко наиболее известен своими работами по использованию дифракции рентгеновских лучей высокого разрешения (способ рассеяния пучка рентгеновских лучей при прохождении через материал) для обнаружения дефектов в очень тонких кристаллических структурах, таких как те, из которых состоят даже полупроводники. в микросхемах, диодах и транзисторах.

Полупроводник — это материал, который проводит электричество не так хорошо, как проводит электричество (например, медь), но проводит электричество лучше, чем изолятор (например, резина). Полупроводники расположены где-то в середине спектра проводимости, отсюда и название. Обычно это материалы, которые имеют кристаллическую структуру в твердом состоянии, например кремний. Плоское основание чипа, содержащее схемы и другие компоненты, представляет собой полупроводник.

Работа Кладко была особенно важна из-за растущего спроса на меньшие, но более мощные и сложные микросхемы. Производители микрочипов и небольших, но важных электронных компонентов должны иметь возможность контролировать физические и химические свойства материала в малом масштабе, меньше микрона. Используя рентгеновскую дифракцию, Кладко открыл способы получения очень подробного изображения очень маленьких и очень тонких слоев кристаллических материалов.

С 2004 года Кладько возглавляет отдел, посвященный именно этому направлению исследований, — отдел структурного анализа полупроводниковых материалов и систем Института физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН Украины. Он также был заместителем директора самого Института им. В.Е. Лашкарева и работал редактором нескольких физических журналов как в Украине, так и за рубежом.

Кладко погиб 13 марта, когда российские войска вошли в украинский город Ирбин, пригород Киева, и, согласно неподтвержденному независимыми источниками заявлению НАНУ, расстреляли мирных жителей города. До сих пор не ясно, что именно произошло. Известно, что Кладко помогал жене и внукам эвакуироваться из осажденного города. Жена и внуки Кладко были за пределами Ирбина к тому времени, когда вошли российские войска, но Кладко почему-то не было.

Ему было 65 лет.

Ныне несуществующий Советский Союз назвал Кладко «изобретателем Советского Союза» в 1986 году, в том же году, когда он получил докторскую степень. Он был удостоен Государственной премии Украины в области науки и техники в 2007 году и ряда других крупных наград в последующие годы.

НАН Украины писала: «С его смертью украинцы и науки мира потеряли человека, интересующегося физикой твердого тела».

Оценки числа мирных жителей, убитых российскими войсками, колеблются от 400 до 800 за 24 дня с начала вторжения.