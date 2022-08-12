Российские силы арестовали трех американцев и держали их в тюрьме «без водопровода».

Трое американцев взяты в плен российскими войсками в Украина Семья американца заявила в пресс-релизе в четверг, что, по его мнению, он несколько месяцев находился в тюрьме «без водопровода».

Бывший солдат США Алекс Дрейк, один из заключенных американцев, разговаривал в четверг по телефону со своей матерью Луи «Банни» Дрейком и куратором Государственного департамента США, говорится в заявлении семьи.

«Многое из того, что он сказал, казалось, указывало на то, что они все еще находились в Донецкой области Украины», — сказал Бани Дрейк. «Когда ему удалось позвонить две недели назад, он сказал, что их увезли в настоящую тюрьму, поэтому мы не были уверены, увезли ли их в Россию. Но теперь я так не думаю».

По данным Reuters, Алекс Дрейк из Таскалуса, штат Алабама, был направлен в Харьков, Украина, в июне, когда он отправился на задание и не вернулся. Его отправили с Энди Хайном из Хартселла, штат Алабама, который также исчез.

Мужчины вызвались сражаться с вторгшимися российскими войсками вместе с украинскими солдатами.

Другой американец, Грэди Корбаси, также пропал в Украине, и Соединенные Штаты пытаются определить, был ли он захвачен, сообщает CBS.

Дайана Шоу сказала, что Дрейк и Хьюн содержатся в тюрьме с неизвестным третьим американцем.

По словам Шоу, Алекс Друик сказал, что третий американец «родился в Руанде и имеет американское гражданство».

Она сказала, что заключенные американцы проводят время, играя в «интеллектуальные игры» и шахматы, сделанные из мусора.

Алекс Дрейк рассказал своей матери о том, что «близлежащий обстрел завода по очистке воды оставил большую часть Донецка без водопровода, поэтому последние пару дней им давали воду в бутылках».

Рассказать анонимному спутнику Друке и Хюина. телеграф Мужчины были схвачены «после столкновения с гораздо более многочисленными русскими силами во время боя» в Избицком, городе в пяти милях от российской границы. Он рассказал изданию, что они выполняли задание в составе десяти человек и столкнулись с 100-тысячным российским подразделением с танками.

История продолжается

Русский танк обстрелял мужчин, и Дрюик и Хюин исчезли в облаке дыма, которого больше не осталось, рассказал собеседник издания.

Согласно пресс-релизу, Драк продолжал оказывать давление на свою мать в связи с тем, как американские СМИ освещали войну и их семьи.

«Хотя Алекс, кажется, хочет знать об этом, мы также предполагаем, что его похитители хотели, чтобы он спросил об этом, потому что он постоянно возвращался к этой теме на протяжении всего разговора», — сказал Шоу.

Госдеп не подтвердил, что мужчины находятся в Донецке.

Президент Джо Байден заявил 17 июня, что ему «сообщили» о пропавших без вести американцах, но он «не знает, где они находятся».

«Я хочу повторить, американцы не должны сейчас ехать в Украину. Я еще раз повторю, американцы не должны сейчас ехать в Украину», — сказал Байден.

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