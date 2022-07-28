Российские силы и Украина претендуют на контроль над ключевой электростанцией | Российско-украинские военные новости

Судьба второй по величине электростанции Украины висела на волоске после того, как поддерживаемые Россией силы заявили, что захватили ее в целости и сохранности, но Киев не подтвердил ее захват, заявив лишь, что поблизости идут боевые действия.

Захват угольной электростанции советских времен в Углегорской электростанции на востоке Украины станет первым стратегическим достижением Москвы в так называемой «спецоперации» продолжительностью более трех недель по милитаризации и «сокращению» своих соседей.

Российские и поддерживаемые Россией силы изо всех сил пытались добиться значительного прогресса на местах с момента захвата восточноукраинского города Лисисанск в начале июля.

На непроверенных кадрах, размещенных в социальных сетях в среду, видно, как бойцы российской частной военной компании «Вагнер» позируют перед Углегорской электростанцией, которая, по сообщениям некоторых российских государственных СМИ со ссылкой на поддерживаемых Россией официальных лиц, подверглась отдельному нападению.

Украина не подтвердила, что электростанция была захвачена, а сообщила лишь, что «боевые действия» продолжаются в двух близлежащих районах. В понедельник было сказано, что «подразделения противника» добились определенных успехов вокруг завода.

Британская военная разведка заявила в среду, что боевикам Вагнера, возможно, удалось совершить тактический прорыв в Донбассе на востоке Украины возле электростанции и близлежащего села Новолуганское.

В сообщении говорится, что некоторые украинские силы могли быть выведены из этого района.

Сначала Россия пыталась захватить столицу Киев в первые дни своего вторжения, но позже отступила, сосредоточив свои усилия на восточном Донбассе Украины.

Павел Кириленко, губернатор Донецкой области Украины, которая является частью Донбасса, заявил, что по меньшей мере один человек погиб в результате удара российских войск по гостинице в городе Пакмут к северу от электростанции. Он сказал захватить.

«По предварительной информации есть погибшие и пострадавшие; Ведутся спасательные работы», — написал Кириленко в Facebook. В местном МЧС пока подтвердили информацию об одном погибшем и четырех пострадавших.

Украина атаковала мост в Херсоне

Тем временем российские силы потерпели неудачу в Херсонской области на юге Украины, когда украинские силы атаковали ключевой мост через реку Днепр, сказал назначенный Россией местный администратор, используя поставленные США высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS).

Обстрелы мостов через Днепр поставили Россию перед «неразрешимой дилеммой», говорится в сообщении Минобороны Украины в Twitter.

Кирилл Стремоусов, заместитель главы созданной Россией областной администрации в Херсоне, подтвердил, что ночью мост был обстрелян, и движение было остановлено.

Но он стремился преуменьшить ущерб, настаивая на том, что нападение «никак» не повлияет на исход боевых действий.

Советник украинского президента Михаил Подоляк написал в Twitter, что россияне «не могут уйти от правды» и должны научиться «переплывать Днепр».

Можно назвать Антоновский мост средством ру-ПВО, перехватывающим все уа-ракеты, но от реальности никуда не деться — агрессорам придется учиться переплывать Днепр. Или уезжайте из Херсона, пока это еще возможно. Третьего предупреждения не будет. — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) 27 июля 2022 г.

В последние недели украинские силы отвоевывают территории в Херсонской области, которые легко и быстро перешли к российским войскам после их вторжения, начатого 24 февраля.

Их контратака, поддержанная поставленной с Запада дальнобойной артиллерией, приблизила их силы к городу Херсону, население которого до войны составляло 300 000 человек.

Экспорт зерна

Украина заявила в среду, что возобновила работу в заблокированных портах Черного моря, приближаясь к возобновлению экспорта зерна, открыв координационный центр для наблюдения за сделкой, поддерживаемой ООН.

Несмотря на нанесенный Россией в выходные дни ракетный удар по его порту в Одессе, Киев заявил, что надеется начать отгрузку первых миллионов тонн зерна «на этой неделе».

Военно-морской флот Украины заявил, что «возобновилась работа» в экспортных центрах, чтобы провести корабли через заминированные воды для выхода на мировые рынки.

Менеджер по окружающей среде и торговле Международной палаты судоходства (ICS) Джон Стабурт сказал, что «около 100 судов застряли в северных и западных портах Черного моря», но не все из них могут перевозить украинское зерно. на мировые рынки.

«Среди них [ships]Около 50 человек могут нести это зерно», — сказал Стоберт «Аль-Джазире» из Лондона, где находится штаб-квартира ICS.

«Как мы их создаем, остается вопросом, на который нужно ответить», — добавил он.

Замораживание поставок двумя крупнейшими в мире экспортерами зерна способствовало росту цен, сделав импорт продовольствия более дорогим для некоторых беднейших стран мира.