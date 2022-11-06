Российские силы нанесли Украине более 1,35 грн экологического ущерба

С начала тотальной войны Россия нанесла Украине экологический ущерб на сумму более 1,35 трлн гривен.

Соответствующее заявление сделала Счетная палата Украины. ФейсбукОб этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Исходя из данных оперативного штаба экологической реформы в РФ, террористическое государство уже нанесло Украине экологический ущерб на сумму более 1,35 трлн грн. Однако, по мнению экологов, даже эта сумасшедшая сумма не отражает реальной картины.

По данным Счетной палаты, загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами происходит ежедневно в результате лесных пожаров и сжигания нефтепродуктов и промышленных объектов. С начала тотальной войны количество выбросов превысило 67 миллионов тонн. Для сравнения, в 2020 и 2021 годах он составлял всего 2,2 миллиона тонн в год.

Всего от вооруженной агрессии России пострадало 3 млн га лесов Украины, что составляет около трети лесного фонда страны. Некоторые из них уже не подлежат восстановлению.

Россия превратила наш плодородный чернозем в самую взрывоопасную землю в мире. Около трети территории Украины требует разминирования, которое продлится не менее 10 лет», — подчеркнули в Счетной палате.

Война, развязанная Россией, не только угрожает окружающей среде Украины, но уже создала ряд экологических проблем для Европы и приведет к еще большим проблемам в долгосрочной перспективе.

Российские оккупанты очистили плотину Каховской ГЭС и прибегли к ядерному шантажу на Запорожской АЭС. Счетная палата подчеркнула необходимость объединения всего мира, чтобы помочь Украине остановить российских террористов, привлечь их к ответственности, оценить убытки и вернуть все утраченное.

Фото: бухгалтерия

МК