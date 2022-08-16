Российские силы на юге Украины сокращаются, поскольку Киев усиливает удары по мостам и складам с боеприпасами

Украинские официальные лица говорят, что русские перемещают командные пункты с севера Днепра на его южный берег, где сильно повреждены мосты.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил в своем Telegram-канале, что значительная часть российского военного руководства уже покинула город Херсон. Украинские силы находятся примерно в 25 км к северу от города, в направлении Николаева.

Значительная часть Херсонской области была оккупирована с начала российского вторжения в Украину. В рамках киевского контрнаступления, направленного на возвращение утраченных территорий на юге, украинские силы нацелены на важные мосты, чтобы нарушить пути снабжения в Херсоне и вокруг него.

В последние дни в соцсетях появились видеоролики, на которых видно, как возобновились дальнобойные артиллерийские обстрелы Антоновского моста и сухопутного моста через дамбу в районе Новой Каховки, из-за чего тяжелая бронетехника стала непроходимой. В некоторых районах река имеет ширину до 1 км (0,6 мили), что делает понтонные мосты непрактичными.

Украинцы также атаковали несколько железных дорог из оккупированного Россией Крыма в Херсонскую и Запорожскую области. Во вторник серия мощных взрывов сотрясла город Джанкой на трассе в сторону Херсона. На недавнем видео видно, что на этом месте находится большой склад военной техники и боеприпасов.

Иван Федоров, мэр оккупированного Мелитополя, заявил в понедельник по украинскому телевидению, что российские силы все еще убирают завалы с места железнодорожного моста недалеко от города, который подвергся бомбардировке в прошлую пятницу.

«Противник в настоящее время использует Мелитополь как логистический центр для перевозки и отправки боеприпасов и тяжелого вооружения. Большая часть боеприпасов противник перевозит по железной дороге», — добавил он.

Федоров, которого уже нет в Мелитополе, также заявил в понедельник: «Мы видим эмиграционную [Russian] Военнослужащие из Херсона в Мелитополь. Военные забирают их семьи из Мелитополя».

Федоров говорит, что получает информацию из городских партийных сетей.

За последние десять дней в Крым попали две железные дороги. На прошлой неделе местные жители сообщали о нескольких часах взрывов в районе Хинчиска, в портовом районе на Азовском море, также пострадала железная дорога западнее в Приливке.

По данным Южного оперативного командования ВСУ: «За прошедшую неделю нами уничтожено более 10 складов боеприпасов и групп боевой техники. Эти потери не позволяют перебрасывать тяжелую технику через эти мосты».

Ничто из этого не указывает на скорый уход русских из Херсона.

По мнению западных военных аналитиков, Россия создала в Херсонской области мощную многоуровневую оборону, в том числе с воздушным прикрытием, даже используя старые советские боевые танки Т-62 в качестве стационарных артиллерийских орудий для поддержки обороны.

Они также предпринимали регулярные контратаки против украинских частей, пытавшихся продвинуться на юг, к Херсону, что, по сути, ограничивало их скромные успехи на равнинных сельскохозяйственных угодьях вдоль границы с Николаевской областью.

Но русским нужен постоянный приток боеприпасов и топлива, чтобы продолжать свои операции в регионе. Мосты и железные дороги — легкая цель.

Теперь, когда США поставили их Вредит противорадиолокационным ракетам Украинцы начали использовать в регионе боевые самолеты и вертолеты, а также высокоточные дальнобойные артиллерийские установки. Возникающее движение сопротивления на оккупированных территориях также способствовало их нападению.

Украинцы поняли, что идти лицом к лицу с российскими войсками в тяжелом сражении с артиллерией и танками было гораздо менее полезно, чем использовать свои недавно приобретенные орудия — и некоторые старые — для ударов по российским тыловым заставам и инфраструктуре.