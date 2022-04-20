Российские силы обвиняются в бомбардировке «импровизированной» больницы, в которой находятся сотни человек.

Местный житель идет по улице перед горящими автобусами в Мариуполе (Рейтер)

украинец Войска заряжены Русский Бомбардировка силами больница Укрытие около 300 человек в разрушенном портовом городе Мариуполь.

Заместитель командира полка «Азов», находившегося в числе оставшихся сил в Мариуполе, русский армия Он бросил тяжелые бомбы на сталелитейный завод и попал в «импровизированный» госпиталь.

Бывший губернатор Донецкой области и житель Мариуполя Сергей Тарута также сообщил о бомбежке больницы, где, по его словам, находились 300 человек, в том числе раненые солдаты и мирные жители с детьми.

Проверить достоверность этих сообщений из независимых источников не представлялось возможным.

Восточные города Харьков и Краматорск также подверглись смертельному нападению. Россия также заявила, что обстреляла районы вокруг Запорожья и Днепра к западу от Донбасса ракетами.

Президент Украины Владимир Зеленский Он сказал, что российская армия бросила в бой все, что у нее было, и сейчас большая часть ее боеспособных сил сосредоточена в Украине и за границей в России.

Мариуполь был разрушен неделями бомбардировок войск Владимира Путина (Рейтер)

«Они столкнули против Украины почти всех и все, что способно бороться с нами», — сказал он в своем ночном видеообращении к нации во вторник.

Он сказал, что, несмотря на утверждения о том, что они бомбили только военные объекты, русские продолжают наносить удары по жилым районам и убивать мирных жителей.

«Российская армия в этой войне навсегда впишет себя в мировую историю как самая варварская и бесчеловечная армия в мире», — заявил Зеленский.

Несколько недель назад, после неудачной попытки России захватить Киев, Кремль объявил своей главной целью захват Донбасса, в основном русскоязычного, где поддерживаемые Москвой сепаратисты уже восемь лет сражаются с украинскими войсками.

Вид на сталелитейный завод в «Азовстали», где, как говорят, укрылись украинские силовики (Рейтер)

Победа России на Донбассе лишила бы Украину сосредоточенных там промышленных активов, включая шахты, металлургические заводы и заводы тяжелого оборудования.

Военные эксперты заявили, что целью русских было окружить украинские силы с севера, юга и востока.

Ключом к кампании является захват Мариуполя, который лишит Украину жизненно важного порта и завершит создание сухопутного моста между Россией и Крымом, захваченного у Украины в 2014 году. Это также освободит российские войска от перемещения в другие районы Донбасса.

По оценке русских, несколько тысяч украинских военнослужащих оставались скрытыми на территории Мариупольского сталелитейного завода, который считался последним крупным очагом сопротивления в городе.

Россия предъявила украинским защитникам новый ультиматум о сдаче в среду после того, как более ранний ультиматум был проигнорирован. Минобороны России заявило, что сдавшимся будет разрешено жить и лечиться. Немедленной реакции украинских сил не последовало, но они неоднократно клялись не сдаваться.