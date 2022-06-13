Российские силы пытаются перекрыть дорогу на город Северодонецк

(Блумберг) —

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По меньшей мере 22 человека получили ранения в результате российских ракетных обстрелов на западе Украины, в результате которых также были повреждены часть военного объекта и четыре жилых дома. Последний мост, соединяющий Северодонецк с остальной Украиной, подвергся сильному артиллерийскому обстрелу со стороны российских войск.

Иран воспользовался возможностью, предоставленной западными санкциями в отношении Москвы, и возродил транзитный коридор для товаров, соединяющий Россию с азиатскими рынками. Государственная иранская судоходная компания начала первую перевозку российских товаров в Индию.

Россия отметила национальный праздник, когда президент Владимир Путин вручил награды ученым и деятелям культуры на гала-вечере в Кремле.

(См. RSAN на Bloomberg для панели инструментов российских санкций.)

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

США видят признаки того, что азиатские страны анализируют будущее отношений с Россией

«Вечеринка, как русские» становится ядовитой на ведущем путинском форуме

Фон дер Ляйен заявила, что заявка Украины на вступление в ЕС продвигается во время визита в Киев

Байден заявил, что Зеленский игнорировал предупреждения о вторжении в Россию

Бензин в США превышает в среднем 5 долларов за галлон в новом индексе инфляции

Венгрия высвобождает топливо из резервов, чтобы помочь австрийскому НПЗ OMV

(Все время указано по центральноевропейскому времени)

Украина призывает США к бомбардировке (20:00)

Верховный военачальник Украины заявил, что российские войска сосредоточили свои бомбардировки на севере Луганской области, и обратился к своему американскому коллеге с просьбой направить больше артиллерии.

«Я еще раз повторил генералу Милли свою просьбу — помочь нам получить больше 155-мм артиллерийских систем в кратчайшие сроки», — сообщил главнокомандующий Валерий Залужный в Facebook, имея в виду председателя Объединенного комитета начальников штабов США. . Персонал, Марк Милли.

Залогний сказал, что Россия развернула до семи тактических батальонных групп для наступления на город Северодонецк, и ее силы возобновили бомбардировки жилых районов Харькова, второго по величине города Украины. Он отметил, что линия фронта проходит через 2450 километров (1531 милю) украинской территории, а активные боевые действия проходят на 1110 километрах (691 милю).

История продолжается

НАТО стремится решить проблемы Турции (15:08)

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил журналистам, что НАТО находится в тесном контакте с Финляндией, Швецией и Турцией, чтобы снять «законные опасения Турции» по поводу терроризма и способствовать вступлению двух северных стран в альянс. Он сказал, что саммит НАТО в Мадриде в конце июня «никогда не был крайним сроком», но добавил: «Я хотел бы, чтобы этот вопрос был решен как можно скорее».

Президент Финляндии Саули Ниинистё отверг предположения о том, что его страна может продвигать его заявку быстрее, чем Швеция, заявив, что страны «идут вперед рука об руку».

Иран тестирует торговый коридор Россия-Индия (13:30)

Представитель порта сообщил, что иранская государственная судоходная компания начала первую транспортировку российских товаров в Индию по новому торговому коридору, проходящему через Исламскую Республику.

Государственное информационное агентство Исламской Республики со ссылкой на Дариуша Джамали, директора совместной ирано-российской станции в Астрахани, сообщило, что два контейнера с деревянными поддонами отправились из Санкт-Петербурга в прибрежный город Астрахань на Каспийском море.

С тех пор, как против России были введены санкции, иранские официальные лица стремились возродить зашедший в тупик проект по развитию так называемого транзитного коридора север-юг, который использует Иран для соединения России с азиатскими экспортными рынками.

Россия пытается отрезать Северодонецк, разбомбив последний мост (12:44)

«Украинская правда» со ссылкой на губернатора Луганской области Сергея Гайдая сообщила, что российские силы прошлой ночью разрушили еще один мост через реку Северский Донец к западу от Северодонецка и сейчас пытаются полностью изолировать город. Два из трех переходов в настоящее время снесены, а последний подвергся обстрелу.

Путин наградил верных деятелей культуры и ученых (11:51)

Путин вручил награды группе российских деятелей науки и культуры во время телевизионной церемонии в воскресенье.

Среди лауреатов премии инженер атомно-оружейного комплекса страны, дирижер Юрий Башмет, обозреватель одной из государственных газет, лауреат премии директора Академии Никита Михалков.

Российский ударный ракетный комплекс, квартиры (10:51)

Губернатор области Владимир Терш заявил, что четыре ракеты, поразившие Чортков в Тернопольской области на западе Украины в ночь на субботу, были запущены из Черного моря. Повреждены часть военного объекта и четыре многоквартирных дома, не менее 22 человек получили ранения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, российские ракеты уничтожили Тернопольский склад американского и европейского оружия.

Немецкий оружейник говорит, что современные танки готовы к поставке (10:39)

Генеральный директор Армин Бабергер сообщил Bild am Sonntag, что первые обновленные танки Marder компании Rheinmetall AG готовы к поставке. «Когда и где передать Мардер — это решение правительства Германии», — сказал он.

Неясно, будут ли танки отправлены в Украину или в другие страны взамен доставленных туда машин. Германия столкнулась с критикой за то, что неохотно помогала Украине военной техникой.

Боррелл говорит, что ЕС должен продолжать переговоры с Россией (10:12)

Глава внешнеполитического ведомства ЕС заявил в интервью, опубликованном в воскресенье, что диалог с Россией должен продолжаться, и ЕС должен будет найти способ сосуществовать с ней на одном континенте.

Le Journal du Dimanche цитирует Жозепа Борреля, который заявил, что европейская военная помощь Украине направлена ​​на укрепление позиций осажденной нации, чтобы Россия не могла оккупировать территории, захваченные после вторжения 24 февраля.

Фон дер Ляйен надеется, что ЕС поступит правильно для Украины (10:00)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мнение исполнительной власти о статусе кандидата в члены ЕС «тщательно» отразит большую часть прогресса страны за последнее десятилетие, но также «многое еще предстоит сделать».

«Я надеюсь, что через 20 лет, когда мы оглянемся назад, мы сможем сказать, что поступили правильно», — сказала фон дер Ляйен группе репортеров, возвращаясь из Киева поздно вечером в субботу. Задача будет заключаться в том, чтобы выйти из совета с единой позицией, отражающей грандиозность этих исторических решений.

Новое название бывшей сети McDonald’s (9:15)

Компания, которая приобрела бывшие рестораны McDonald’s в России, представила свой новый бренд «Вкусно и точка» в связи с тем, что главный ресторан сети в центре Москвы готовится к открытию в воскресенье, посвященном государственному празднику, сообщает ТАСС. Новое название переводится как Delicious Full Stop.

Американская сеть быстрого питания в прошлом месяце продала свою сеть из 850 ресторанов в России Александру Говеру, франчайзи McDonald’s, после того как закрыла ее в марте в ответ на вторжение.

Деловые и корпоративные магнаты опасаются, что их увидят на флагманском форуме Путина (8 утра)

Ежегодный Санкт-Петербургский международный экономический форум уже давно привлекает российских и иностранных бизнес-магнатов, стремящихся завоевать благосклонность Кремля, устраивая гламурные вечеринки или объявляя о крупных инвестициях.

По крайней мере, двое руководителей заявили, что планируют уйти пораньше, чтобы не присутствовать на выступлении Путина на мероприятии, которое в прошлые годы было кульминацией его хороших контактов. Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что на ПМЭФ 15-18 июня некоторые просили организаторов, Росконгресс, не называть их имен.

Пресс-секретарь Путина заявил в воскресенье в интервью ТАСС, что Путин не будет встречаться в ходе форума с руководителями иностранных компаний и международными инвесторами, как это было в прошлом.

По данным Associated Press (5:00), Шри-Ланка открыта для большего количества российской нефти.

Шри-Ланке, возможно, придется покупать больше нефти у России, поскольку остров страдает от острой нехватки топлива в условиях экономического кризиса, сообщает Associated Press со ссылкой на премьер-министра Ранила Викремесингхе.

Он сказал, что власти пытались получить нефть и уголь от поставщиков на Ближнем Востоке, но «возможно, им придется снова отправиться в Россию».

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