Российские силы составляют 70% от уровня, необходимого для полного вторжения в Украину – представители США

Россия имеет около 70% боевой мощи, которая, по ее мнению, потребуется для полномасштабного вторжения в Украину, и отправляет дополнительные батальонные тактические группы к границе с соседом, заявили в субботу два американских чиновника.

За последние две недели количество батальонных тактических групп (БТГ) в приграничном районе возросло с 60 до 83 по состоянию на пятницу, и еще 14 находятся в пути, сообщили Рейтер чиновники на условиях анонимности из-за конфиденциальности информации. . Что касается сроков вторжения, ожидается, что земля достигнет пика замерзания примерно в феврале. 15, заявили официальные лица, разрешая проезд по бездорожью механизированным транспортом российских воинских частей. Такие условия продлятся до конца марта.

Этот график, а также растущее число и возможности российских войск вблизи Украины могут указывать на то, что окно для дипломатии закрывается. Официальные лица США не представили доказательств, подтверждающих их оценки российских сил.

Поскольку Россия размещает у границы более 100 000 военнослужащих, она заявила, что не планирует вторжения, но может предпринять неуказанные военные действия, если ее требования безопасности не будут выполнены. Среди них обещание, что НАТО никогда не примет Украину, требование, которое Вашингтон и НАТО назвали неприемлемым. По словам официальных лиц, Вашингтон считает, что Россия может выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения, включая ограниченное вторжение, и не верит, что президент Владимир Путин принял окончательное решение.

Но они сказали, что Путин создает силу, которая может реализовать все сценарии. По словам официальных лиц США, если Россия вторгнется в столицу Киев, она может пасть в течение нескольких дней.

По словам одного из официальных лиц, полномасштабное вторжение приведет к серьезным последствиям. Украина может понести потери от 5000 до 25000 военнослужащих, в то время как потери российских войск могут составить от 3000 до 10000, а последствия для гражданского населения могут составить от 25000 до 50000, согласно оценкам США, сказал чиновник.

Полномасштабное вторжение также спровоцирует бегство миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц в Европу, считают в Вашингтоне.

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