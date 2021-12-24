Российские скидки на тонеры TV3 и Polot Media Set — TBI Vision

Балтийская группа TV3 подписала договор с русскоязычным SVOD START, а польская компания Polot Media приобрела права на координацию своего комедийно-драматического сериала. Миссис сладкий.

В рамках сделки с TV3 развлекательная группа выберет несколько шоу из Латвии, Литвы и Эстонии, которые будут показаны в сервисе SVOD GO3 TV3 и его каналах TV3, TV3Film, TV3 Life и TV3 +.

Среди приобретений серии СТАРТ Вампиры МидлендаИ с зависимостьюИ Хороший человекИ Миссис сладкийИ фитнесИ Лучший натянутые отношенияПомимо названий других сериалов и художественных фильмов.

«Существует множество интересного, новаторского и мультижанрового контента, который, как мы знаем, понравится зрителям, — сказала Дарья Бондаренко, исполнительный вице-президент по продажам и закупкам компании START. — Коллекция TV3 — отличный дом для всех наших сериалов, и мы надеемся, что он станет прочной основой для нашего будущего партнерства в странах Балтии ».

А пока Polot Media намерена адаптировать Миссис сладкий Для польских болельщиков.

Многолетний комедийно-драматический сериал — одно из самых популярных произведений СТАРТА после Веры Свит, многострадальной домохозяйки и матери, которая умеет делать вкусные конфеты.

После увольнения ее неверного мужа Вера пытается свести концы с концами и открывает собственный кондитерский бизнес, заручившись помощью своего стареющего отца, дочери-подростка и любопытной сестры, но с неоднозначными результатами.

«С нетерпением ждем, как Polot Media адаптируется Миссис сладкий Для польского рынка они отлично поработали. Ковальски vs Ковальски (Цитата из серии комиксов Иванов vs. Иванов), — прокомментировал Бондаренко.