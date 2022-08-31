Российские СМИ: Бывший советский лидер Михаил Горбачев скончался в возрасте 91 года | Новости, спорт, вакансии

Москва (AFP) – Михаил Горбачев, проигравший битву за спасение рушащейся империи, но проведший экстраординарные реформы, которые привели к окончанию холодной войны, скончался в возрасте 91 года, сообщили российские СМИ во вторник.

А информационные агентства цитируют заявление Центральной клинической больницы о том, что он скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Других подробностей не упоминалось.

Хотя Горбачев находится у власти менее семи лет, он произвел поразительную серию перемен. Но они были быстро настигнуты им и привели к краху авторитарного советского государства, освобождению стран Восточной Европы от российского господства и окончанию десятилетий ядерного противостояния Востока и Запада.

Его отступление было унизительным. Отчаянно потеряв свою власть в результате попытки государственного переворота против него в августе 1991 года, он провел последние месяцы своего пребывания в должности, наблюдая за республикой после того, как республика провозгласила независимость, до своей отставки 25 декабря 1991 года. Сам Советский Союз канул в лету на следующий день.

Спустя четверть века после распада Горбачев сказал Ассошиэйтед Пресс, что он не рассматривал возможность применения силы в больших масштабах, чтобы попытаться сохранить целостность СССР, потому что он боялся хаоса в ядерном государстве.

Страна была загружена оружием. Это бы сразу ввергло страну в гражданскую войну.

Многие изменения, включая распад СССР, не похожи на преобразования, которые представлял себе Горбачев, когда стал советским лидером в марте 1985 года.

К концу своего правления он был бессилен остановить посеянный им вихрь. Однако Горбачев, вероятно, имел большее влияние на вторую половину ХХ века, чем любой другой политический деятель.

«Я считаю себя человеком, инициировавшим реформы, которые были необходимы для страны, Европы и всего мира», — сказал Горбачев в интервью Associated Press в 1992 году вскоре после того, как покинул свой пост.

«Часто спрашивают, начал бы я все сначала, если бы пришлось повторять? Да. И с большим упорством и решимостью.

Горбачев получил Нобелевскую премию мира 1990 года за свою роль в прекращении холодной войны и провел свои последние годы, собирая почести и награды со всего мира. Тем не менее, его широко презирали дома.

Русские обвинили его во внутреннем распаде Советского Союза в 1991 году — некогда грозной сверхдержавы, территория которой была разделена на 15 отдельных стран. Его бывшие союзники бросили его и сделали козлом отпущения за проблемы страны.

Официальное информационное агентство ТАСС сообщило, что Горбачев будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с женой.

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Свой вклад в Москву внесли Владимир Исачников и Катя де Бюри.

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