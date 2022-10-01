Российские СМИ выдвигают необоснованную версию о том, что США атаковали трубопровод

Дэвид Клебер | Служба новостей

Кремль и российские государственные СМИ активно продвигают необоснованную теорию заговора, в которой Соединенные Штаты обвиняются в повреждении газопроводов в Балтийском море, что, по словам аналитиков в пятницу, является еще одной попыткой расколоть Соединенные Штаты и их европейских союзников.

Позиция России также находит отклик на форумах в социальных сетях, популярных среди американских консерваторов и крайне правых групп.

Лидеры НАТО считают, что повреждение газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» между Россией и Германией является результатом саботажа. НАТО отказалось назвать подозреваемого в ожидании расследования причиненного ущерба.

Россия быстро начала обвинять Соединенные Штаты после сообщения об ущербе в понедельник вечером. В пятницу президент России Владимир Путин, выступая на церемонии аннексии четырех украинских областей, заявил, что за «терактами» стоят «англосаксы» на Западе, но не уточнил, какая именно страна.

«Правда» и другие российские правительственные издания сообщили в четверг, что Соединенные Штаты используют подводных роботов, способных совершать акты саботажа. О своих подозрениях в причастности США в Telegram написала пресс-секретарь МИД России.

«Европа должна знать правду!» — написала Мария Захарова в Telegram в среду.

Президент Джо Байден в пятницу отверг обвинения России.

Это был преднамеренный акт саботажа. Байден сказал, что русские сейчас распространяют дезинформацию и ложь. «…когда все успокоится, мы отправим водолазов, чтобы выяснить, что именно произошло. Мы точно этого не знаем. Но просто не слушайте, что говорит Путин. То, что он говорит, мы знаем, что это неправда».

Заверения в ответственности США указывают на февральскую угрозу Байдена остановить недавно завершенный газопровод «Северный поток — 2», если Россия вторгнется в Украину. «Если Россия вторгнется… «Северного потока — 2» не будет», — сказал Байден. «Мы закончим это».

Две нитки Nord Stream не работали, но были заполнены тоннами метана, который начал выходить на поверхность после повреждения. Недавно Россия закрыла газопровод «Северный поток-1», поскольку он увеличил энергетическое давление на Европу. «Северный поток — 2» никогда не использовался.

Такер Карлсон из Fox News во вторник показал клип Байдена в своем шоу и рассказал о возможности того, что за саботажем стоят Соединенные Штаты.

«Если бы они это сделали, это было бы одним из самых безумных и разрушительных поступков, которые когда-либо совершала американская администрация, но это также полностью соответствовало бы тому, что они делают», — сказал Карлсон.

Бывший президент Дональд Трамп также перепечатал заявления Байдена на Truth Social вместе с призывом к Соединенным Штатам сохранять «спокойствие и спокойствие» в отношениях с Россией. «Замечательно. Какое заявление. Кто-нибудь о Третьей мировой войне?», — написал он.

В ответ на запрос пресс-секретарь Fox News разослала стенограммы предыдущих эпизодов шоу Карлсона, в том числе один, в котором он обсуждал теорию заговора о якобы секретных исследованиях биологического оружия в Украине.

Пресс-секретарь Трампа не сразу отреагировала на пятничное сообщение.

Предположение о том, что Соединенные Штаты причинили вред, циркулирует на онлайн-форумах, популярных среди американских консерваторов и последователей QAnon, движения теории заговора, которое утверждает, что Трамп борется с сатанинским культом контрабанды детей, который контролирует мировые события.

По словам Эммы Эшфорд, старшего научного сотрудника Центра Стимсона в Вашингтоне, популярность заявления среди американских ультраправых и скорость, с которой оно распространилось из российских государственных СМИ, отражают растущий скептицизм в отношении роли Америки в войне на Украине. Эксперт по безопасности и энергетике.

«Россия умеет пользоваться этими разногласиями, но не создавать их», — сказала она.

Это не первый случай, когда Россия распространяет дезинформацию, стремясь переложить вину за войну и подорвать позиции союзников Украины. Ранее в этом году подконтрольные Кремлю СМИ начали операцию по дезинформации, утверждая, что Соединенные Штаты управляют секретными лабораториями биологического оружия в Украине. Карлсон также помог развить эту теорию.

Сети, связанные с Кремлем, также распространяют леденящие душу истории об украинских беженцах, обвиняя украинцев в зверствах во время войны.

В этом контексте исследователи пришли к выводу, что теория заговора о том, что США несут ответственность за ущерб, нанесенный трубопроводу, непротиворечива.

Исследователи писали: «Основная тема заключается в том, что это «псевдо» операция, заговор США, призванный убедить Европу в том, что это российская атака, направленная на то, чтобы сигнализировать о плохом энергоснабжении Европы.