Российские СМИ продвигают идею «обычного бизнеса» в Арктике, несмотря на санкции, считают медиа-исследователи — Arctic Eye

Уровень позитива в англоязычных репортажах об Арктике российскими информационными агентствами подскочил с марта по апрель, поскольку российские лидеры предприняли согласованные усилия, чтобы отделить Арктику от вторжения в Украину, говорят канадские исследователи, которые с января изучают российские репортажи о севере. 2020.

Исследователи из Обсерватория политики и безопасности Арктики (ОПСА) в Национальная школа государственного управления (ENAP) в Монреале в своем последнем отчете.

«Арктика представлена ​​в розовых описаниях возможности сотрудничества, диалога и партнерства, чтобы отделить регион от вторжения в Украину».

Президент России Владимир Путин министр обороны сергей В докладе говорится, что Шойгу и высокопоставленный российский дипломат в Арктике Николай Корчунов были среди нападавших, которые неоднократно появлялись в СМИ, чтобы донести это сообщение.

«Мы знаем, что это на английском языке для международной аудитории, и то, что мы увидели в апреле, было переориентацией повествования в сторону позитива». Об этом в телефонном интервью сказал Маттео Ландро, директор OPSA и доцент ENAP.

Это признак того, что в ТАСС пытаются подчеркнуть, что «все не так уж плохо» и «российские арктические проекты находятся на правильном пути». «Но нет, это не так».

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В отчете говорится, что возможности для бизнеса в российской Арктике были одной из основных тем для обсуждения и помогли объяснить более высокий уровень позитивности, поскольку лица, принимающие решения, подчеркивали такие вещи, как количество судов на Северном морском пути и инвестиции в арктические проекты, пытаясь преуменьшить влияние санкции на Сев.России.

«Это часть скоординированных усилий, направленных на то, чтобы предложить сотрудничающей России привычный интерфейс, который всегда открыт для бизнеса с другими странами, даже если другие события указывают на обратное», — отмечают исследователи в своем анализе.

Исследовательский проект начался в мае 2021 года, а анализ проводился с января 2020 года и был разработан с использованием Обсерватория государственного управления (OAPA).

«Мы хотели получить более системное описание того, как арктический регион представлен публике через российские информационные агентства», — сказал Ландрио.

«Разоблачение дезинформации — одна из самых насущных угроз демократии в наши дни, и мы подумали, что было бы интересно узнать, существует ли дезинформация об Арктике, какова ее природа и какова плотность дезинформации».

Исследователи начали анализировать англоязычное освещение российских информационных агентств Sputnik и ТАСС, пока Factiva не удалила Sputnik этой весной.

«Я понимаю, почему компании беспокоятся о том, чтобы их выделили, да, но для исследователей это бесценный ресурс для изучения», — сказал Ландрио.

«Я не думаю, что [Sputnik] Это означает выражение поддержки, но важно сохранить ресурсы, чтобы мы могли изучить модели освещения и то, что российское правительство хочет показать миру».

Следующий отчет «Агентства новостей России и Арктики» выйдет где-то в начале июня.

группы С предыдущими отчетами можно ознакомиться онлайн.

Пишите Эйлис Куинн на eilis.quinn (at) cbc.ca

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