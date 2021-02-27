Российские снайперы выиграли очередное золото Кубка мира в Каире в смешанном командном зачете

Российские снайперы снова побеждают на Кубке мира Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) по стендовой стрельбе в Каире, выиграв смешанные командные соревнования, включенные в план Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Золотую медаль завоевали Алина Басильянова, обладательница индивидуальной тарелки и серебряный призер последнего Кубка мира в Марокко, и Александр Джемлин.

Серебро досталось польской паре Александры Ярмолинской и Якобу Верис.

Бронзовые медали завоевали Анна Золушка из Чехии и Томаш Нитрле.

После того, как за день до соревнований были представлены мужские и женские команды, у стрелков появилась новая возможность участвовать в трех соревнованиях в рамках одного чемпионата мира.

Александра Гермолинска и Якобс Верис из Польши завоевали серебро на Кубке мира по стендовой стрельбе из смешанных команд в Каире © ISSF

«Наконец, мы сможем участвовать в трех соревнованиях, и при этом у спортсменов будет шанс выиграть больше медалей», – сказала Ярмолинская ISSF.

«Здорово быть включенным в олимпийскую программу смешанных команд по скиту».

На следующей неделе основное внимание будет уделено соревнованиям по ловушкам: двухдневные индивидуальные соревнования завершатся 2 марта, а смешанные командные соревнования завершатся на следующий день.

Закрытие чемпионата мира среди мужских и женских команд запланировано на 4 марта.