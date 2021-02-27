Российские снайперы выиграли очередное золото Кубка мира в Каире в смешанном командном зачете

Российские снайперы снова побеждают на Кубке мира Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) по стендовой стрельбе в Каире, выиграв смешанные командные соревнования, включенные в план Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Золотую медаль завоевали Алина Басильянова, обладательница индивидуальной тарелки и серебряный призер последнего Кубка мира в Марокко, и Александр Джемлин.
Серебро досталось польской паре Александры Ярмолинской и Якобу Верис.
Бронзовые медали завоевали Анна Золушка из Чехии и Томаш Нитрле.
После того, как за день до соревнований были представлены мужские и женские команды, у стрелков появилась новая возможность участвовать в трех соревнованиях в рамках одного чемпионата мира.
«Наконец, мы сможем участвовать в трех соревнованиях, и при этом у спортсменов будет шанс выиграть больше медалей», – сказала Ярмолинская ISSF.
«Здорово быть включенным в олимпийскую программу смешанных команд по скиту».
На следующей неделе основное внимание будет уделено соревнованиям по ловушкам: двухдневные индивидуальные соревнования завершатся 2 марта, а смешанные командные соревнования завершатся на следующий день.
Закрытие чемпионата мира среди мужских и женских команд запланировано на 4 марта.
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