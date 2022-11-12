Российские солдаты жалуются в соцсетях — расстреливали бы их раньше?

Солдаты Красной Армии во Второй мировой войне, возможно, жаловались не меньше, чем их современные коллеги (Фото Славы … [+] Коллекция Катамидзе / Getty Images Гетти Изображений

В последние недели в Интернете были распространены видеоролики, на которых российские солдаты жалуются на недостаточную подготовку, которую они прошли, а также на плохое состояние своего снаряжения. На протяжении всей истории право солдата на жалобу всегда признавалось — по крайней мере, в какой-то степени.

В советское время солдаты часто знали, что нельзя громко жаловаться. Так что уже было удивительно, что русские солдаты открыто жаловались, но даже в годы Второй мировой войны некоторые солдаты Красной Армии не совсем стеснялись своих чувств.

«Негативные комментарии включали намёки на безвыходное военное положение, рассказы о голоде, холоде, тоске по дому, плохом оружии, бессоннице и т. п.», — пояснил доктор Мэтью Э. Линой, адъюнкт-профессор истории Рочестерского университета и автор . из книги Ближе к массам: сталинская культура, социальная революция и советские газеты.

Дневники этих солдат дают ту же общую картину того, что сегодня распространяется в социальных сетях.

«Есть много патриотизма, но также и разочарования», — добавил Линой. «Помните, разочарование и недовольство не обязательно означают нежелание воевать. Короче говоря, ситуация с жалобами солдат на плохие условия во время Второй мировой войны была ближе к тому, что можно представить сегодня».

Многие сегодняшние жалобы мало чем отличаются от того, что ворчали советские солдаты во время «Великой Отечественной войны» — термин, которым Советский Союз, по сути, описывал конфликт для своего народа. Помимо игнорирования сказанного, военная разведка и другие органы выпускали сводки, на основании которых рекомендовали различные меры по улучшению положения на фронте, на основании некоторых из них действовала даже армия.

«Жалобы на плохое питание, плохое снабжение и даже на некомпетентных офицеров не приведут к серьезной дисциплине, не говоря уже о смертной казни», — продолжил Линой. «Возможно, вам придется поговорить с замполитом в вашем подразделении, который объяснит ваши ошибки и предложит изменить вашу позицию».

Конечно, есть еще границы, которые нельзя переходить.

«Откровенные антисоветские и антисталинские комментарии будут подавляться НКВД, а (предполагаемые) виновные будут наказаны либо смертью, либо ГУЛАГом (часто отстраненным до конца войны), либо назначением «штрафного батальона». самые смертоносные боевые задачи, — предположил Линой. «Солдаты сегодня обычно не жалуются напрямую на правление Путина. Они не часто выражают прямое недовольство вторжением. Они говорят, что хотят, чтобы их правильно снабжали, поддерживали и т. д., и они хотят компетентного руководства».

Можно ли остановить жалобы?

Наблюдателям может показаться, что российские солдаты выражают свое мнение о ситуации больше, чем их коллеги в прошлом, но следует помнить, что во время Второй мировой цензуре подвергались и американцы в военной форме — и существовали ограничения на то, что допускалось, когда это происходило. дошло до ропота армий.Почти во всех армиях.

Сегодня социальные сети облегчили миру возможность узнать, что каждый чувствует в любой момент времени. В результате может шокировать то, что российские солдаты и даже русские в целом так откровенны. Одна из проблем заключается в том, что в Москве на самом деле нет способа ограничить доступ к социальным сетям.

«Путин не строил брандмауэр в китайском стиле вокруг российского Интернета, — сказал доктор Мэтью Дж. Шмидт, адъюнкт-профессор политологии Университета Нью-Хейвена.

«Эти видео появляются и исчезают, потому что Путин не разбирался в Интернете и оставил огромные дыры в ИТ-инфраструктуре, которые позволяют ежедневно публиковать в Telegram смущающие и шокирующие видео с результатами боевых действий и критикой», — пояснил Шмидт.

Не отключив доступ в интернет раньше, Кремль, по сути, позволил развиться культуре ожиданий, при которой российская общественность рассматривает отсутствие таких новостей как признак слабости или даже подтверждение неудачи.

«Значит, у Кремля проблемы, — предположил Шмидт. «Некоторая критика военных, но не Путина, должна выглядеть подлинной, но не такой, которая подрывает военный нарратив. Это баланс, который невозможно пытаться поддерживать».

Также вряд ли те, кто требовал военного руководства, могли ожидать ответа, подобного НКВД, в котором солдат расстреливают из-за их чрезмерного голоса.

«Современные авторитарные государства должны использовать язык демократии и должны существовать в эпоху социальных сетей, поэтому опрометчивые сравнения с прошлым без этих ограничений несправедливы», — сказал Шмидт. «Можно сокрушить местные сообщества оппозиции и разумно рассчитывать на сдерживание знаний и вытекающей из них реакции. Сейчас это почти невозможно, и поэтому путинскому режиму приходится работать со значительными ограничениями, с которыми не приходилось сталкиваться Советам. «

Более того, количество жалоб, скорее всего, только возрастет, даже если, как говорят, были приняты какие-то решительные меры. Помимо того, что у них есть доступ к средствам, которыми они могут поделиться своими идеями с миром, есть и тот факт, что этот конфликт сильно отличается от Великой Отечественной войны. Красная Армия терпела ропот, пока страна боролась за выживание. Напротив, сегодняшний русский солдат, вероятно, не уверен, почему он воевал.

«Это сильно отличается от сегодняшней ситуации — российские солдаты знают, что это война не за существование России», — добавил Линой. «Это делает их менее склонными к смерти».

Этой точкой они теперь делятся с миром через социальные сети.