Российские спасатели эвакуируют двух пострадавших членов экипажа при пожаре в Болкере

В результате пожара пострадали два члена экипажа (Фото Морской спасательной службы России) Опубликовано 16 июня 2023 г. в 16:09 автором

Морской исполнитель

Морская спасательная служба России отреагировала на пожар на борту крупного судна в порту Находка в Японском море и эвакуировала двух членов экипажа, которые, как сообщается, пострадали в результате пожара. Биркс Джейми из Стамбула, Турция, который управляет судном, описал это как небольшой пожар, который удалось взять под контроль.





Министерство транспорта РФ распространило сообщение о том, что местная группа в порту получила сообщение о возгорании в 02:00 (мск) 16 июня. Пиксфорс Сообщение о «неконтролируемом пожаре в машинном отделении». Судно Capesize длиной 948 футов и дедвейтом 177 216 тонн прибыло из Луюаня, Китай, для погрузки угля на Восточный. Корабль находился в бухте Петра Великого примерно в 24 милях к югу от мыса Поворотный, когда прозвучал сигнал бедствия.





На помощь были направлены два поисково-спасательных корабля Морской спасательной службы и два корабля Пограничного управления ФСБ. По сообщениям российских СМИ, на место происшествия направлена ​​аварийно-спасательная группа и пожарная техника.





Согласно российским сообщениям, экипажу удалось перекрыть машинное отделение и локализовать пожар внутри помещения с помощью системы пожаротушения. Сообщается также, что они охладили близлежащие баррикады.





На борту находились 24 члена экипажа, в том числе граждане Турции и 22 филиппинца. Два филиппинских члена экипажа были ранены и эвакуированы кораблем пограничной службы. На берегу их доставили в госпиталь, где им оказали помощь. Российские власти сообщили, что остальные члены экипажа отказались от предложений эвакуироваться.





В Морской спасательной службе заявили, что пожар был объявлен в 11:00 (мск), но дым в машинном отделении все еще был. Капитан сообщил им, что «Бликер» больше не нуждается в помощи, и объявил операцию оконченной.





По состоянию на конец пятницы сигнал АИС корабля продолжает сообщать, что корабль дрейфует и не находится под управлением.



