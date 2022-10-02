Российские специалисты обнаружили приближающийся к Земле астероид размером с Римский Колизей.

Специалисты Института прикладной математики им. Келдыша Российской академии наук подтвердили, что массивный астероид направляется к Земле, чтобы приблизиться к ее ближайшей точке на этой неделе. Sputnik подтвердил, что астероид, получивший название 2022 SE37, имеет ширину около полукилометра и совершает один оборот вокруг Солнца каждые 3,44 года.

Институт Келдыша подтвердил в официальной ручке Telegram, что астероид, хотя и классифицируется как «потенциально опасный», не представляет угрозы для Земли ни сейчас, ни в обозримом будущем. Астероид классифицируется как «потенциально опасный», если его размер превышает 460 футов (140 метров) и он находится в 75 километрах от Земли. Очевидно, что SE37 2022 года лучше, поскольку его длина составляет почти 500 метров, что делает его значительно больше, чем Колизей в Риме, ширина которого составляет 190 на 155 метров.

(Иллюстрация пояса астероидов, изображение: НАСА)

По словам экспертов, за грядущим астероидом следили две обсерватории, одна в российском поселке Кочиванчик, а другая на базе Кубанского государственного университета. По данным НАСА, еще один астероид под названием 2018 ER1 шириной 26 метров пролетит через нашу планету с расстояния более 56 километров 2 октября. Более того, 3 октября мы увидим астероид 2022 SL28 шириной 10 метров. Ближайший сближение — с расстояния более 16 километров от нашей планеты.

Растущий интерес к астероидам

Хотя астероиды существуют уже миллиарды лет, сейчас они представляют интерес для астрономов. Причиной такого завышенного интереса является его способность сохранять подсказки, которые могли бы рассказать ученым больше о происхождении нашей Вселенной. В недавнем прошлом космические агентства США, Китая и Японии отправили зонды к космическим камням для сбора образцов.

Миссия NASA OSIRIS-REx, миссия Hayabusa2 Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и миссия Китая Tianwen 2 посвящены отбору проб астероидов. В то время как китайская миссия запланирована на конец этого десятилетия, миссия НАСА, запущенная в 2016 году, должна доставить образцы к 2023 году, а зонд «Хаябуса-2» уже отправился в путь в декабре 2020 года.

Помимо сбора образцов почвы из космических камней, НАСА также разрабатывает методы защиты нашей планеты в случае неожиданного столкновения с астероидом на грани вымирания. Для разработки этой технологии агентство запустило миссию DART (Double Asteroid Redirection Test) в ноябре прошлого года, которая была завершена 27 сентября. Нажмите здесь, чтобы прочитать все об этом.