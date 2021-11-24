Эдинбург, 3 августа 2021 г. — Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что российские эксперты рекомендовали стране построить собственную космическую станцию ​​под названием Росс.

Российская государственная компания Роскосмос заявила, что Росс — российская орбитальная станция обслуживания — может стать «шагом в развитии программы исследования Луны, полетов на Марс и реализации инновационных научно-технических космических программ». для ТАСС.

ТАСС сообщил, что Совет старших конструкторов изучил текущую ситуацию на российском сегменте Международной космической станции (МКС) и пришел к выводу, что из-за старения основной части оборудования станции эксплуатируется российский сегмент Международного космического пространства. Станция (МКС) впоследствии увеличилась. 2024 год «создает дополнительные риски».

Российская научная группа «Наука» недавно вызвала серьезный технический сбой на Международной космической станции, вызвав смещение положения «Наука», из-за чего станция наклонилась вместе с экипажем на борту сразу после того, как установка была пристыкована.

В сообщении ТАСС говорится, что «Энергия Ракета и Космос» проанализирует состояние российской части Международной космической станции и примет организационные и технические меры по ее содержанию в период строительства новой орбитальной станции.

МКС может выйти из эксплуатации в 2024 году или в ближайшие годы.

Запуск российской космической станции будет осуществляться по китайской модели — Китай недавно запустил в космос первый модуль своей станции Тайнгун. Это могло бы превратить десятилетия сотрудничества на низкой околоземной орбите между Россией, Европой и Соединенными Штатами либо в национальную деятельность, либо в новый союз с Китаем и другими странами.

Россия и Китай уже сотрудничают в строительстве лунной космической станции и лунной базы и пригласили международных партнеров внести свой вклад в этот проект.