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Российские спортсмены выступают на международных чемпионатах по конькобежному спорту под национальным олимпийским флагом – спорт

3 февраля, 2021
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Москва, 2 февраля. / ТАСС /. Сборные России по лыжным гонкам, сноуборду, лыжному двоеборью, горным лыжам, сноуборду и фристайлу примут участие в чемпионате мира 2021 года под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), руководитель сборной России Елена Филипп. Лыжная ассоциация (ЮАР), для ТАСС во вторник.

В соответствии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта национальным спортсменам из России было запрещено участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом и в ритме гимна России до 16 декабря 2022 года.

Ранее в этом месяце Комитет спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложил использовать песню «Катюша», самую популярную в России во время Второй мировой войны, вместо гимна Олимпийских игр.

«Все команды Федерации лыжного спорта России будут участвовать в следующем чемпионате мира под названием« Федерация лыжного спорта России (ФСФ) », – сказал Филипп. – Мы также согласились с флагом Олимпийского комитета России».

Что касается гимна наших команд, FIS [the International Ski Federation] В ожидании решения Международного олимпийского комитета [IOC] И Всемирное антидопинговое агентство [WADA] Что касается использования Катюши, она сказала: «Если они решат не [the use of Katyusha]Наши игроки будут соревноваться за исполнение гимна Исламского фронта спасения.

Российская лыжная федерация (РСА) является головной организацией четырех российских спортивных федераций: Федерации горных лыж и сноуборда, Ассоциации плавания вольным стилем, Федерации прыжков с трамплина, Федерации Единого Севера и Федерации лыжных гонок.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, 17 декабря оставил в силе предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по ряду штрафов в отношении российского спорта.

Решением Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года российские спортсмены на два года лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России.

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Государственный гимн России также исключен из международных спортивных турниров на следующие два года, включая предстоящие в этом году Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.

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