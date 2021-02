Ранее в этом месяце Комитет спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложил использовать песню «Катюша», самую популярную в России во время Второй мировой войны, вместо гимна Олимпийских игр.

«Все команды Федерации лыжного спорта России будут участвовать в следующем чемпионате мира под названием« Федерация лыжного спорта России (ФСФ) », – сказал Филипп. – Мы также согласились с флагом Олимпийского комитета России».

Что касается гимна наших команд, FIS [the International Ski Federation] В ожидании решения Международного олимпийского комитета [IOC] И Всемирное антидопинговое агентство [WADA] Что касается использования Катюши, она сказала: «Если они решат не [the use of Katyusha]Наши игроки будут соревноваться за исполнение гимна Исламского фронта спасения.

Российская лыжная федерация (РСА) является головной организацией четырех российских спортивных федераций: Федерации горных лыж и сноуборда, Ассоциации плавания вольным стилем, Федерации прыжков с трамплина, Федерации Единого Севера и Федерации лыжных гонок.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, 17 декабря оставил в силе предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по ряду штрафов в отношении российского спорта.

Решением Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года российские спортсмены на два года лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России.

Государственный гимн России также исключен из международных спортивных турниров на следующие два года, включая предстоящие в этом году Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.