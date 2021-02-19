Российские спортсмены, выступающие на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой ROC – Sports

Москва, 19 февраля. / ТАСС /. Российские спортсмены будут соревноваться на Олимпийских играх 2020 года в Токио и зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, используя аббревиатуру «ОКР», но не полное название Олимпийского комитета России (ОКР), который будет запрещен, – Международный олимпийский комитет ( МОК) сказал в пятницу.

Она добавила, что на гербе Олимпийского комитета России должен быть изображен российский триколор на белом фоне.

Международный олимпийский комитет заявил: «Если на форме есть фраза« Олимпийский комитет России », то эту формулировку следует удалить вместе или заменить аббревиатурой ОКР.

Если слова «Олимпийский комитет России» нельзя удалить или если слова «Россия» или «русский» появляются отдельно, «тогда слова« нейтральный спортсмен »должны быть включены, например, в позиции и размером не менее заметного».

Согласно двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые вступили в силу в декабре прошлого года, сборные России должны будут участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх без использования символики своей страны и исполнения государственного гимна.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, 17 декабря оставил в силе предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства относительно ряда штрафных санкций в отношении российского спорта. Решением Спортивного суда российские спортсмены на два года лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом России.

Государственный гимн России также исключен из международных спортивных турниров на следующие два года, включая предстоящие Олимпийские игры в Японии этим летом и в Китае в следующем году. Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.