Российские спортсмены выступят на чемпионате мира по биатлону 2021 года под флагом СБР – спорт

Москва, 27 января. / ТАСС /. Сборная России по биатлону примет участие в чемпионате мира по биатлону 2021 года под флагом Федерации биатлона России (СБР), говорится в документе, который они предоставили ТАСС в среду.

В документе указано, что полное название Федерации биатлона России не будет использоваться во время турнира, а будет разрешено только сокращение RBU.

Национальные спортсмены из России примут участие в чемпионате мира по биатлону 2021 года, который пройдет в Поклуке, Словения, с 10 по 21 февраля под ритм гимна Международного союза биатлонистов (IBU).

В документе также оговаривается, что список российских спортсменов, отобранных для участия в чемпионате мира, должен быть утвержден Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Список спортсменов сначала будет отправлен в Международную федерацию биатлона, которая, в свою очередь, отправит его в ВАДА для утверждения.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, 17 декабря оставил в силе предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства относительно ряда штрафных санкций в отношении российского спорта.

Решением Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года российские спортсмены на два года лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России.

Государственный гимн России также исключен из международных спортивных турниров на ближайшие два года, включая предстоящие в этом году Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.