Федерация легкой атлетики России (РусАФ) подтвердила, что спортсмены не будут участвовать в чемпионате Европы в помещении в следующем месяце в Польше, так как план восстановления не будет завершен вовремя.

Была надежда, что World Athletics сможет восстановить схему сертифицированных нейтральных спортсменов (ANA), которая позволит российским спортсменам, отвечающим определенным критериям, участвовать в элитных соревнованиях перед турниром, который начнется 5 марта.

Но World Athletics заявила, что не будет рассматривать статус RusAF или инициативы Афганской национальной армии до следующего заседания 17-18 марта.

Совет рассмотрит вопрос о том, разрешить ли российским спортсменам снова выступать в качестве ANA на международных соревнованиях, в том числе разрешить до 10 участников участвовать в Мировой серии легкой атлетики и перенастроенных Олимпийских играх в Токио на встрече.

Организация дала Вооруженным силам Руанды, которые были приостановлены с ноября 2015 года из-за спонсируемого государством допингового скандала, до 1 марта, чтобы представить свой план восстановления после того, как они сочли первую версию в сентябре «неполной».

«Весьма вероятно, что ИААФ рассмотрит свое заседание совета 17-18 марта в заявлении, – говорится в заявлении Российской футбольной ассоциации. – Вероятно, что нейтральная позиция российских спортсменов будет восстановлена ​​до прежнего статуса. . “

«Таким образом, российские спортсмены не смогут участвовать в чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении».

Схема афганской национальной армии была заморожена после того, как бывшего президента Российской Федерации Дмитрия Шлехтена и других высокопоставленных чиновников осажденной организации обвинили в попытке скрыть нарушение местонахождения чемпиона мира по прыжкам в высоту Даниэля Лысенко.

В марте в Тору, Польша, пройдет чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. © Getty Images

На прошлой неделе Управление по обеспечению честности в легкой атлетике (AIU) наложило санкции на Шлихтина и четырех других бывших официальных лиц Российской Федерации, поскольку полное решение нарисовало необычную картину их обмана в попытке помешать Лысенко давать комментарии.

Бывший президент и бывший член правления РусАФ Артур Карамян был заблокирован на четыре года после того, как был признан виновным в фальсификации, сговоре, отказе сообщить о нарушении антидопинговых правил и отказе от сотрудничества со следствием AIU.

ВВС России окончательно подошли к высылке в сентябре после предъявления обвинений их бывшему руководству.

Только World Athletics решила не увольнять РосАФ после запоздалого вмешательства министра спорта России Олега Матыцина, который пообещал, что государство взяло на себя обязательство решить ряд вопросов, в том числе «безусловное» обещание выплатить ожидаемый штраф в размере 6,31 миллиона долларов. 4,72 миллиона / 5,21 миллиона евро).

Российские ВВС были вынуждены снова сменить главу в начале этого месяца, когда Петр Иванов ушел в отставку из-за санкций Всемирного антидопингового агентства, которые не позволяют правительственным чиновникам занимать должности в спортивных органах и организациях.

Ирина Привалова, золотая медалистка Олимпийских игр 2000 года в Сиднее в беге на 400 метров с барьерами, была выбрана вместо Иванова, который планирует вернуться после снятия санкций в декабре 2022 года.

Привалова стала третьим президентом федерации менее чем за год.