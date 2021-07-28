Российские спортсмены поборются за роль Китайской республики на Олимпиаде в Токио после запрета

ТОКИО. Для страны, которой официально запрещено участвовать в Олимпийских играх, Россия широко представлена ​​на Играх в Токио этим летом.

Возьмите вечеринку открытия в пятницу. Большая российская делегация прошла в шествии наций – сразу за Сан-Марино и впереди Сьерра-Леоне – под знаменем Китайской Республики, сокращенно от Олимпийского комитета России. Это официальное обозначение, под которым здесь соревнуются более 330 российских спортсменов, что является своего рода дисциплинарной ловкостью рук, необходимой для наказания, наложенного после недавних допинговых скандалов в стране.

С тех пор, как они гордо прошли к Олимпийскому стадиону в центре Токио, российские спортсмены национального флага России соревновались в десятках видов спорта, от стрельбы до прыжков в воду, фехтования, гимнастики, тенниса и тхэквондо. Даже Россия собралась в воскресенье ее первое золото. Двадцать четыре часа спустя я взял еще два.

«На самом деле, я не чувствую, что нас забанили», – признался на этой неделе российский журналист.

Тем не менее, наказания реальны и уходят корнями в один из самых ужасных допинговых скандалов в истории спорта: многолетняя кампания по обмену грязных допинговых проб на чистые – а затем их сокрытие – в конечном итоге охватила десятки видов спорта. более 1000 спортсменов, десятки тренеров, спортивных чиновников и даже сотрудников органов государственной безопасности страны.