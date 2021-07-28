Российские спортсмены поборются за роль Китайской республики на Олимпиаде в Токио после запрета

ТОКИО. Для страны, которой официально запрещено участвовать в Олимпийских играх, Россия широко представлена на Играх в Токио этим летом.
Возьмите вечеринку открытия в пятницу. Большая российская делегация прошла в шествии наций – сразу за Сан-Марино и впереди Сьерра-Леоне – под знаменем Китайской Республики, сокращенно от Олимпийского комитета России. Это официальное обозначение, под которым здесь соревнуются более 330 российских спортсменов, что является своего рода дисциплинарной ловкостью рук, необходимой для наказания, наложенного после недавних допинговых скандалов в стране.
С тех пор, как они гордо прошли к Олимпийскому стадиону в центре Токио, российские спортсмены национального флага России соревновались в десятках видов спорта, от стрельбы до прыжков в воду, фехтования, гимнастики, тенниса и тхэквондо. Даже Россия собралась в воскресенье ее первое золото. Двадцать четыре часа спустя я взял еще два.
«На самом деле, я не чувствую, что нас забанили», – признался на этой неделе российский журналист.
Тем не менее, наказания реальны и уходят корнями в один из самых ужасных допинговых скандалов в истории спорта: многолетняя кампания по обмену грязных допинговых проб на чистые – а затем их сокрытие – в конечном итоге охватила десятки видов спорта. более 1000 спортсменов, десятки тренеров, спортивных чиновников и даже сотрудников органов государственной безопасности страны.
Изначально Россия перестала заниматься мировым спортом на четыре года и потратила годы на то, чтобы отменить – или, по крайней мере, смягчить – приговор. В декабре он одержал хотя бы частичную победу, когда Спортивный арбитражный суд в основном поддержал апелляцию России, сначала снизив двухлетний запрет Всемирного антидопингового агентства, а затем значительно снизив путь России к Олимпийским играм. Более напряженный, чем того требует Управление по стероидам.
В результате российские спортсмены приезжают в Токио в большем количестве, чем на Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году, чувствуя, что штрафы страны открыты для интерпретации. Это может быть связано с тем, что МОК, который часто избегал прямого наказания России, возложил на отдельные спортивные федерации бремя толкования своих двухстраничных руководящих принципов по Меры наказания, который включает в себя указ, который гласит: «Во всех публичных выступлениях имени участника организации должно использоваться сокращение« ОКР », а не полное наименование« Олимпийский комитет России ».
Это правило было нарушено почти сразу – и неоднократно – организаторами мероприятий, в том числе Международным олимпийским комитетом, в публичных заявлениях. Например, на церемонии открытия название России было зачитано на английском, японском и французском языках, когда на стадион вошли десятки членов ее команды.
Днем позже, в первый день соревнований по дзюдо, россиянка Ирина Долгова была объявлена членом Китайской Республики, когда она выбыла из своего матча первого круга в категории 48 кг. Спустя несколько часов ее соотечественники по мужской волейбольной сборной, одетые в красное, были представлены как Олимпийский комитет России.
Для немногих присутствующих зрителей и журналистов не было никаких указаний на то, что команда представляет страну, находящуюся под санкциями. Журналист из Кении выразил недоумение по поводу аббревиатуры, вслух спросив, почему только что объявленная российская команда на табло значится ROC.
Так было в большинстве мест: Китайская Республика на знаменах и парадах, но Россия или Олимпийский комитет России в официальных объявлениях. Путаница по поводу того, как называть эту команду, также озадачила спортивных официальных лиц: например, Европейская федерация гимнастики удалила в воскресенье твит, в котором команда упоминалась как Россия в своей подборке результатов квалификационных соревнований среди женщин.
«Правила соблюдаются, и это зависит от конкретной ситуации», – заявил в воскресенье официальный представитель МОК Марк Адамс. «Согласно нашей интерпретации, это правильно истолковано».
На вопрос, почему полное имя команды можно произносить вслух, но не отображать, Адамс ответил, что сообщения диктовал «модератор». «Мы чувствуем себя комфортно в том, что происходит».
Некоторые выразили недовольство российским присутствием. Всемирное антидопинговое агентство по-прежнему ошеломлено тем, как Спортивный арбитражный суд смягчил первоначальный приговор, который – если оставить его как есть – означал бы значительно меньшее присутствие России в Японии, а также цвета униформы, которые сделали бы происхождение неизвестно.
«Вы ясно увидите, о чем мы просили и что получили», – сказал репортерам Оливье Ниггли, генеральный директор Всемирного антидопингового агентства. «Если вы посмотрите на то, что мы заказываем, это не то, что мы получили, особенно когда речь идет об униформе».
«Но то, что у вас есть, соответствует решению CAS. Это не то, что мы хотели, а то, что мы получили, и это соответствует тому, что приемлемо».
Российские официальные лица подготовили своих игроков к неприятным вопросам об их присутствии в Токио, прежде чем отправиться на игры. Всем участникам было предоставлено руководство с ответами на вопросы, связанные с политикой, социальными проблемами и запретом допинга. знание, российское новостное издание, сообщило ранее в этом месяце.
В документе говорилось, что лучший ответ – игнорировать вопросы. Это подтвердилось: российские спортсмены в Токио пока хранят молчание по поводу своего положения в Токио.
Но в России не все было по-своему. Официальные лица и спортсмены были недовольны запретом на российский флаг, а некоторые, такие как Алина Тайрон, капитан команды по регби, пообещали быть максимально русскими.
«Если наука не разрешена, мы будем наукой», – сказала она государственному агентству РИА Новости. «Мы знаем, какую страну защищаем».
В то время как МОК устраивало слово «русский», произносимое его спикерами в отношении Олимпийского комитета России, он был менее уместен, когда об этом попросила сборная страны по плаванию.С россией любви«Чтобы быть частью ее распорядка. Им сказали, что эту песню можно использовать, но русское слово следует опустить».
Другой компромисс – выбор музыки, которая будет звучать во время гуляний с участием золотых медалистов России. МОК отклонил первый вариант России, «Катюшу», военный стандарт, популяризированный во время Второй мировой войны, и вместо этого остановился на части Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Чайковского.
Предварительный гимн впервые прозвучал в воскресенье, когда Виталина Бацарашкина поднялась на подиум, выиграв первое золото Китайской Республики в стрельбе из 10-метрового пневматического пистолета.
Неудобные помещения могут скоро исчезнуть. После Олимпийских игр в Токио и зимних игр в Пекине в феврале следующего года Россия будет ближе к возвращению в лоно спорта. В следующем году чемпионат мира по волейболу пройдет в России. Тхэквондо планируется провести в стране годом позже.
Даже столкнувшись с обвинениями и санкциями, Россия незаметно увеличила свое влияние в спорте. Три летние Олимпийские игры – стрельба, бокс и фехтование – сейчас возглавляют россияне, больше, чем когда-либо в истории.