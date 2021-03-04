Российские спортсмены помогают стереть имя Артемиды Панарина

Прошло всего несколько недель с тех пор, как Артемий Панарин взял свой бессрочный отпуск в «Нью-Йорк Рейнджерс» после публикации российской статьи, в которой утверждалось, что Панарин напал на 18-летнюю женщину в 2011 году во время его пребывания в КХЛ. Агент Банарина и «Нью-Йорк Рейнджерс» отвергли все обвинения, назвав отчеты «сфабрикованными» и «тактикой запугивания».

Как здесь оказался Банарин

Ожидаемая поддержка со стороны агента, команды и болельщиков Панарина; Но когда бывшие товарищи по КХЛ, которые присутствовали во время предполагаемого нападения, высказались и описали эту историю как фальшивую, новость стала большой.

Не секрет, что Панарин не поддерживает президента России Владимира Путина. Когда дело доходит до критики Путина, Панарин высказывается по-разному. Когда Банарин впервые подписал контракт с Рейнджерс в 2019 году, он был гостем на Русский подкастОн не стеснялся своих антипутинских настроений.

Однако последнее политическое заявление Панарина могло стать той соломинкой, которая сломала спину русскому верблюду. После ареста лидера российской оппозиции Алексея Навального Панарин перешел в свой аккаунт в Twitter и Instagram, чтобы поддержать Навального, с подписью «Свобода для Навального».

Последнее обновление и почему это такая большая проблема

Поскольку успешное произведение привлекло международное внимание, Многие российские спортсмены И Бывшие коллеги Панарина Они высказались в поддержку Braidman. Почему это так важно? Потому что очень сложно найти высокопоставленных российских спортсменов, готовых открыто противостоять Путину и российским СМИ. Михаил Анисен, бывший товарищ по команде Панарина, который якобы присутствовал при нападении, рассказал российскому спортивному изданию. Спортивный Экспресс Что история сфабрикована, и что «максимум», что может случиться, – это то, что Панарин подтолкнул девушку, «а не факт, что это произошло».

Максим Ситников, выступавший за Панарина в К-Лиге в сезоне 2011-12, заявил, что «такого не было!» На вопрос об обвинениях в нападении на Панарина. Затем он сказал, что Банарин «хороший человек, друг и коллега».

В поддержку Панарина высказался и олимпийский чемпион России по теннису Евгений Кафельников.

Андрей Назаров – бывший тренер КХЛ Панарина – был источником, который слил историю нападения в российскую прессу. Алексей Шевченко, проф. Спортивный Экспресс Обозреватель.

Основные российские СМИ обычно не хотят критиковать любого союзника Путина, но они предоставили некоторый контекст, описывая обвинителя Панарина.

«В то время как некоторые рисуют Банарина безскандальным, они указывают на любовь Назарова к интересам, слабые комментарии и лояльность Кремлю».

– Vice News, Дэн Билшок

Когда мы снова увидим Панарина на льду?

Сейчас все так мутно. С одной стороны, у вас есть люди, близкие к Банарину, которые говорят, что такой встречи никогда не было, но есть сообщение о том, что в 2011 году между русским и молодой женщиной мог быть физический контакт.

Одно можно сказать наверняка; Это еще не конец, и никто не знает, когда и когда Если Мы увидим Банарина в костюме рейнджеров в любое время в этом сезоне. Многие фанаты «Рейнджерс» задаются вопросом, предпримет ли Джефф Гортон какие-либо шаги к крайнему сроку обмена, чтобы получить звезду в отсутствие Банарина. Имя Джека Эйхеля появилось в Интернете. Поскольку Баффало Сейбрз и сам Эйхель продолжают бороться, многие задаются вопросом, могут ли Рейнджеры получить его со скидкой.

Если Панарин не вернется, а Гортон и Рейнджерс не двинутся раньше установленного срока, этот сезон, похоже, станет еще одним годом лотереи для Нью-Йорк Рейнджерс.