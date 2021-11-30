Российские студенты обсуждают, как ориентироваться в кампусе и участвовать | цивилизация

Виолетте Бакуниной было 16 лет, когда ей пришлось покинуть дом. Ее мать ожидала еще одного ребенка, и, имея невысокие медицинские учреждения в Анапе, родном городе Бакуниной, в России, семья приняла решение переехать в Линкольн.

Первоначально этот переезд не планировался как постоянный. Ее отец все еще вел бизнес в России, и он думал, что они вернутся после того, как ее мать родит. Но с ростом политической напряженности и антиамериканскими настроениями, вызывающими подозрения в отношении бизнеса ее отца среди местных российских властей, у семьи Бакуниных был выбор.

«Специально для самых маленьких мы очень боялись, — сказала Бакунина. «Итак, мы решили остаться здесь».

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Бакунина, младшая специальность по микробиологии и психологии, — лишь одна из многих студентов Университета Небраски в Линкольне из России, которые оказались не только в новом месте, но и в совершенно другом обществе.

Одним из таких студентов является Денис Старцев, второкурсник математического факультета Университета Новой Англии.

Старцев родился в Линкольне, но большую часть своей молодости провел в Ставрополе, Россия. После окончания средней школы он ушел из дома и вернулся в Линкольн в 2018 году, позаботившись о своих общественных занятиях в Southeastern Community College, прежде чем перейти в Университет Новой Англии в 2020 году.

Старцев сказал, что в первые три года одинокой жизни в Соединенных Штатах самым серьезным препятствием для него стал языковой барьер. Хотя он немного выучил английский в России, когда он впервые приехал, он был далеко не бегло. Он сказал, что в результате испытал чувство изоляции и депрессии.

«Представьте себе, что вы заводите друзей в новой стране и не можете ни с кем поговорить в течение трех лет», — сказал Старцев.

Другая проблема, которую обнаружил Старцев с английским языком, заключалась в том, что он чувствовал, что он ограничен в том, как он выражает свои чувства.

«Очень сложно что-то описать, свои чувства, — сказал Старцев. «Вы не можете полностью выразить то, что происходит в вашей голове».

Ольга Титаренко, координатор русского языка в UNL и единственный преподаватель русского отделения, сказала, что индивидуалистический характер американского общества, в отличие от российского коллективизма, играет роль в этом коммуникативном разрыве.

«Российское общество — это общество», — сказал Титаренко. «Речь идет о нации, сообществе, так как я не должен быть другим вне его».

Титаренко сказал, что склонность американцев мыслить категориями «я» контрастирует с тенденцией россиян мыслить категориями «мы», что может затруднить русским четкое самовыражение.

Бакунина уже относительно свободно говорила по-английски, когда приехала в Соединенные Штаты. Однако вскоре она обнаружила, что в Америке есть и другие аспекты общения, которым она не была подвержена.

По словам Бакунина, самым большим изменением, помимо суровой погоды в Небраске, является резкий контраст в том, какой язык считается вежливым или уместным в Соединенных Штатах.

«Связь в России очень прямая, — сказала Бакунина. «Мне пришлось научиться говорить правильно, потому что многие люди были бы немного напуганы тем, что я говорю, но я не имел в виду это грубо».

Бакунина сказала, что в России такие вещи, как чье-то поведение или то, что они должны были подвергаться явной критике, были обычным явлением, и делать подобные заявления не было грубо.

Праздный разговор, который, по словам Бакуниной, практически отсутствует в России, был еще одним аспектом американского общества, к которому ей было особенно трудно адаптироваться.

«Для меня иногда вести небольшие беседы труднее, чем писать научно-исследовательскую работу», — сказала Бакунина.

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Титаренко сказал, что понимание коротких разговоров — обычная проблема для многих новичков в Америке, особенно когда дело доходит до знакомства с ними. Она сказала, что это часто приводит к таким вопросам, как «Как дела?» Русские должны ответить невероятно пространными ответами, которые могут оскорбить многих жителей Запада.

«Существует непонимание, и поэтому трудно установить реальные связи с людьми», — сказал Титаренко.

Но, несмотря на языковой барьер, и Бакунина, и Старцев нашли альтернативные пути выхода из изоляции.

Бакунина нашла выход, следуя своему увлечению. Все началось с танцев, чем, по ее словам, она занималась всю свою жизнь в России. Хотя она сказала, что раньше занималась только балетом, она решила попробовать свои силы в танцах и присоединилась к клубу бальных танцев на территории кампуса на первом курсе.

«Так я нашла много друзей, а танцы — универсальный язык», — сказала Бакунина.

Она также присоединилась к Клубу устойчивого развития из-за своего интереса к биологии и устойчивости, а затем присоединилась к команде Speech and Debate, чтобы улучшить свой английский.

Для Старцева началась его растущая социальная вовлеченность в математику. Он сказал, что всегда был очень консервативен в большинстве своих классов, но когда дело дошло до математики, он обнаружил, что уже свободно говорит на универсальном языке.

«Я чувствовал себя более комфортно, и благодаря этому я мог быть более активным на уроках математики», — сказал Старцев.

Старцев сказал, что он всегда может быть уверен, что знает правильный ответ, и это привело его к естественной руководящей роли в помощи другим студентам с их курсовой работой.

Его талант к преподаванию в конечном итоге передался его несовершеннолетним на русском языке, который начался, когда он решил пойти на уроки русского языка по прихоти.

Там он встретил Татаренко, который вдохновил его вступить в российский клуб, которым он руководил. В этом семестре она также давала ему неформальные репетиторы на нескольких уроках русского, что, по его словам, сделало его более вовлеченным в клуб.

Титаренко сказал, что в этом семестре клуб организовал несколько мероприятий, в том числе русское барбекю, где подают пряный мясной шашлык, известный как «шашлык», праздник Хэллоуина в России и мастерскую по изготовлению игрушек ручной работы. Она сказала, что с помощью этих мероприятий они надеются создать самодостаточное сообщество среди студентов.

Она также сказала, что для них важно получать поддержку при выполнении домашних заданий, будь то обучение со стороны сверстников, таких как Старцев, или просто наличие общего пространства для совместной работы студентов.

«Мне не обязательно быть там, потому что это происходит между ними», — сказал Титаренко. «Вы не должны контролировать или контролировать это. Вам просто нужно освободить место и дать студентам возможность прийти куда-нибудь и пообщаться».

Титаренко сказал, что Русский клуб стремится создать для студентов благоприятную среду, объединяя студентов, рожденных в России, с другими студентами, заинтересованными в изучении истории России.

Но обмен идет в обе стороны, и Старцев сказал, что он тоже извлек урок из этого опыта.

«Видение — это просто обмен культурой», — сказал Старцев. «Русский клуб — это место, где вы делитесь своим опытом изучения русской культуры и изучения американской культуры».

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