Российские теннисисты «меняют национальность» так же, как чемпионы Уимблдона

После победы на Уимблдоне Елена Рыбакина привлекла внимание не только своими достижениями. 23-летняя уроженка Москвы до 2018 года работала представителем России. В этом году во Всеанглийском клубе ей удалось выиграть свой первый турнир Большого шлема.

Поскольку чемпион Уимблдона перешел из России в Казахстан в 2018 году, похоже, российские спортсмены следуют его примеру. По словам вице-президента Федерации тенниса Казахстана, более 30 российских спортсменов, некоторым из которых всего 12 лет, начали подавать заявки на смену гражданства.

Несмотря на запрет для россиян и белорусов, представляет Казахстан. Несмотря на то, что игра за Казахстан принесла пользу, 26-я ракетка мира решила сменить гражданство до введения запрета. Командные соревнования, такие как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, больше не открыты для российских игроков. В ответ на конфликт в Украине теннис.

Более того, создается впечатление, что большое количество спортсменов пытается уехать из России и Казахстана, как это сделала Рыбакина. Заместитель главы Федерации тенниса Казахстана сообщил Championat, что 30 теннисистов подали заявки на получение казахстанского гражданства.

«На сегодняшний день поступило более 30 запросов.

— сказал Юрий Польский.

Несмотря на то, что большинство игроков, которые ищут новые команды, — новички, которые только начинают свою карьеру. Польски упомянул, что некоторые взрослые профессионалы уже заинтересованы в том, чтобы представлять Казахстан, но не назвал конкретных кандидатов.

Он завершил: «Большинство из них — дети, от 12 лет и старше. Есть также профессионалы и взрослые игроки, которые хотели бы совершить такой переход».

«Если вы играете за первую национальную команду страны в Кубке Дэвиса или Кубке Билли Джин Кинг, вы не можете играть за другую страну».

По словам вице-президента Kazakhstan Tennis, некоторые лица не смогли представить Казахстан. Из-за правил, установленных Международной федерацией тенниса Кубок мира по теннису Соревнования — Кубок Билли Джин Кинг и Кубок Дэвиса.

«Но не все могут, потому что, если вы играете за взрослую сборную страны, в Кубке Дэвиса или Кубке Билли Джин Кинг, вы не можете играть за другую страну». Он сказал. Кроме того, Польски сообщил, что некоторые из лучших на данный момент российских игроков ранее рассматривали возможность переезда в Казахстан.

На ранних этапах своей карьеры, как Рыбакина и 43-я ракетка мира ATP, это делал Александр Бублик.

«Для нынешней сборной России, я имею в виду как мужчин, так и женщин, и среди тех, кто находится на переднем крае в теннисе, есть много идей о возможности «переезда» в Казахстан, но эти решения не осуществились по разным причинам. «

Он признался.

«Кстати, этот процесс происходит постоянно, это было и месяц назад, и будет через пять-десять лет. Тем более сейчас у нас много запросов от игроков из России, Белоруссии и Украины о таком трансфере».

Он описал казахстанские процедуры проверки игроков, желающих сменить свою лояльность, поскольку страна быстро стала популярной теннисной державой.

«Мы достаточно мудры, чтобы выбирать только тех, кто нам интересен, потому что наш приоритет – это местные игроки, но, когда мы видим, что теннисист в такой позиции, как Елена, либо он доиграет, либо получит поддержку и последует за ним». Ап, президент нашей федерации дает шанс.

Добавлен Польский.

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