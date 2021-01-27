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Российские теннисисты пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи | Спортивный

27 января, 2021
Emet

Лондон (AFP) В среду российским теннисистам запретили заниматься спортом на всю жизнь из-за договорных матчей, включая несчастные случаи, когда они играли вместе в парном разряде.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе заявило, что Алия Мердева признана виновной по двум пунктам условных матчей. София Дмитриева была признана виновной по шести пунктам в договорных матчах, а также обвинена в отказе от сотрудничества со следствием.

ITIA заявила, что дело касалось «нескольких инцидентов», включая два матча, сыгранных вместе в качестве партнеров-партнеров. ITIA не сообщила, какие турниры были затронуты.

Мердеева и Дмитриева гастролировали по миру, играя на профессиональных турнирах низкого уровня, часто в Африке, Турции и Восточной Европе. Наивысший рейтинг Мирдевой был 928 в мире, а Дмитриевой – 1191, хотя оба имели немного больше успехов в парном разряде.

По данным Международной федерации тенниса, Мердеева и Дмитриева объединились, чтобы сыграть в парном разряде на двух турнирах в Кении в 2019 году.

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