Российские удары вырубили электроэнергию на большей части Украины, еще больше херсонцев бежало

Киев (Рейтер) — Киев сообщил, что в субботу российские ракеты нанесли удар по украинским энергетическим и другим объектам, что привело к отключению электроэнергии в различных районах, а российские оккупационные власти в южном городе Херсон призвали мирных жителей эвакуироваться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаки России носили «очень крупный масштаб». Он пообещал, что его армия улучшится благодаря уже хорошему послужному списку сбитых ракет с помощью его партнеров.

По мере того, как война приближается к своему девятому месяцу и приближается зима, вырисовывается вероятность того, что нищета замерзнет, ​​поскольку Россия продолжает атаковать энергосистему Украины.

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В Херсоне, который стал целью агрессивного контрнаступления украинских войск, предпринятого президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, оккупационные власти приказали покинуть территорию мирных жителей.

«В связи с напряженной обстановкой на фронте, возросшей опасностью интенсивных обстрелов города и угрозой терактов всем мирным жителям необходимо немедленно покинуть город и переправиться на (восточный) берег Днепра!» Об этом оккупационные власти сообщили в Telegram.

Тысячи мирных жителей покинули Херсон после предупреждения о нападении украинских войск, чтобы отбить город.

В Оличках, на противоположном берегу Днепра, Reuters увидело людей, прибывающих на речном теплоходе из Херсона с коробками, сумками и домашними животными. Под одной рукой женщина несла маленького ребенка, а под другой собаку.

«Я не очень хотел (уходить), я все еще на работе», — сказал один из жителей. «Мы хотели остаться здесь, в этом районе, но теперь мы не знаем».

Украинские военные заявили, что добились успехов, поскольку их силы двинулись на юг через этот район и взяли под контроль как минимум две деревни, которые, по их словам, покинули российские войска. Херсон соединяет Украину с Крымом, который Россия аннексировала в 2014 году.

Вице-премьер Ирина Верещук написала в Telegram: «Херсонская область! Еще немного. Подождите там. Вооруженные силы Украины работают».

Reuters не смогло независимо проверить эти сообщения.

«коллективная забастовка»

Девушка сидит среди переносок для домашних животных, пока мирные жители, эвакуированные из подконтрольного России города Херсона, ждут посадки в автобус, направляющийся в Крым, в городе Олешки, Херсонская область, подконтрольная России Украина, 22 октября 2022 года. REUTERS/Александр Ермошенко Читать далее

С 10 октября Россия запустила разрушительные ракеты по энергетической инфраструктуре Украины, поразив не менее половины производства тепловой энергии и до 40% всей системы.

В субботу официальные лица нескольких районов сообщили о забастовках на объектах электроэнергетики и отключении электричества, когда инженеры бросились ремонтировать сеть. Губернаторы посоветовали жителям запасаться водой.

Советник президента Кирилу Тимошенко заявил, что более миллиона человек были отрезаны от власти. Вечером в некоторых частях Киева отключили электричество, и городской чиновник предупредил, что из-за забастовок украинская столица может остаться без электричества и отопления «на несколько дней или недель».

Помощник президента Михайло Подоляк заявил, что Москва хотела создать новую волну беженцев в Европу с помощью забастовок, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что нападения представляют собой геноцид.

Москва признала, что наносила удары по энергетической инфраструктуре, но отрицает, что наносила удары по гражданскому населению.

В своем ночном видеообращении Зеленский сообщил, что «последняя массовая забастовка» затронула западные, центральные и южные области Украины.

«Конечно, у нас нет технической возможности сбивать 100% российских ракет и наносить удары по беспилотникам. Я уверен, что постепенно мы добьемся этого с помощью наших партнеров. Уже сейчас мы сбиваем большинство крылатых ракет, большинство беспилотников».

По его словам, в субботу украинские силы сбили 20 ракет и более 10 беспилотников иранского производства. Ранее командование ВВС заявило, что по Украине было выпущено 33 ракеты, 18 ракет сбиты.

О новых событиях в отношении Новой Каховской плотины не сообщалось. В пятницу Зеленский призвал Запад предостеречь Москву от взрыва контролируемой Россией плотины на реке Днепр.

Россия обвинила Киев в бомбардировке дамбы ракетами и планировании ее разрушения, что, по словам украинских официальных лиц, свидетельствует о том, что Москва может взорвать дамбу, и возложила вину на Киев. Ни одна из сторон не представила доказательств в поддержку своих утверждений.

Структура советской эпохи содержит 18 кубических километров (4,3 кубических мили) воды, что примерно эквивалентно Большому Соленому озеру в американском штате Юта. Их уничтожение могло привести к уничтожению значительной части Херсонщины. Он снабжает водой Крым и российскую Запорожскую АЭС.

Что касается Запорожского завода, который рассматривается как потенциальный очаг катастрофы, то Группа семи промышленных держав в субботу осудила похищение Россией руководителей украинского завода и призвала к немедленному возвращению Украине полного контроля над заводом. .

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Репортаж Макса Хундера в Киеве; Дополнительный репортаж Феликса Хоски в Киеве и Валентина Огиренко в Николаеве; Автор Уильям Маллард. Править Линкольн Фест

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